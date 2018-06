Hyundai e Audi | insieme per lo sviluppo di veicoli Fuel Cell

Hyundai<br> - Collaudi in pista per la i30 N-Line : Dovrebbe completarsi con l'allestimento N-Line la trasformazione della gamma Hyundai. Dopo l'introduzione della sportiva N sulla i30 è in programma l'arrivo di varianti sportive, ma non altrettanto estreme da proporre in abbinamento alle motorizzazioni benzina e diesel di grande diffusione, seguendo il modello di molti altri costruttori e della stessa "cugina" Kia, con le versioni GT e GT Line. Le foto spia che vi proponiamo fanno ...

Accordo Audi-Hyundai per fuel cell auto a idrogeno. L'intesa coinvolgerà anche Kia e brand gruppo VW : ROMA - Accordo tra Audi e Hyundai nel settore delle celle a combustibile alimentate a idrogeno. L'intesa firmata dalle due Case automobilistiche prevede lo scambio reciproco di brevetti...

Hyundai e Audi - insieme per le (future) auto Fuel Cell. Firmato l’accordo : Audi e Hyundai hanno siglato una partnership per lo sviluppo congiunto di tecnologie e componentistica per veicoli Fuel Cell. Si tratta di un accordo plurennale di cross-licensing (concessione reciproca di licenze) per la condivisione di brevetti, sia esistenti che futuri, che comprende anche l’estensione alle rispettive affiliate, cioè Kia e Volkswagen. Un asse, quello tedesco-coreano, che è stato sancito dalle firme del ...