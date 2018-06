Huawei P10 Lite brand Vodafone inizia a ricevere Android 8 0 Oreo in Italia

Huawei Mate 10 Lite e P10 Lite ricevono Android 8.0 Oreo - a partire dalla Germania : Completata la fase di beta test, Huawei Mate 10 Lite e Huawei P10 Lite iniziano a ricevere la versione stabile di Android 8.0 Oreo, con l'interfaccia EUMI 8.0. L'articolo Huawei Mate 10 Lite e P10 Lite ricevono Android 8.0 Oreo, a partire dalla Germania proviene da TuttoAndroid.

Conferme preziose da Huawei P10 Lite Vodafone : aggiornamento Oreo in Italia il 27 giugno? : Ore caldissime e non senza sorprese per i tanti utenti che in Italia hanno deciso di puntare su un Huawei P10 Lite. A conferma di quanto riportato stamane a proposito dello smartphone e di un altro dispositivo asiatico molto apprezzato dal pubblico, vale a dire il cosiddetto Huawei Mate 10 Lite, pare si sia effettivamente sbloccata la situazione riguardante la distribuzione dell’aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. A sorpresa, ...

Incredibile ma vero - Oreo su Huawei P10 Lite in rilascio in Europa oggi 27 giugno (pure su Mate 10 Lite) : Splendida notizia per chi attende Oreo su Huawei P10 Lite ma pure su Mate 10 Lite. Proprio al momento di questa pubblicazione di oggi 27 giugno, Android 8.0 è in rilascio in Germania, sia per coloro che hanno partecipato alla fase di beta test di maggio, sia per tutti quanti non hanno aderito ad alcuna fase sperimentale. Un segnale inequivocabile per il roll-out nostrano che potrebbe partire anche nel giro di pochissime ore. Ecco le prime ...

In Italia l'aggiornamento B370 su Huawei P10 : novità introdotte : Per la cronaca, parliamo sempre di Android 8.0 Oreo e dell'interfaccia EMUI corrispondente pure 8.09. Per i patiti della novità va dunque sottolineato che nessuna nuova funzione farà capolino con l'...

In Italia l’aggiornamento B370 su Huawei P10 : novità introdotte : Finalmente ci siamo, l'aggiornamento B370 su Huawei P10 è giunto entro i i nostri confini. Lo smartphone ex top di gamma può contare ora sull'ultimo firmware progettato dagli sviluppatori, dopo che lo stesso pacchetto era stato annunciato ad inizio mese ma non ancora distribuito pubblicamente. Quali sono i cambiamenti apportati dall'aggiornamento nuovo di zecca su Hauwei P10? Il changelog ufficiale fa riferimento solo alla patch di sicurezza ...

Quali problemi da risolvere per Huawei P10 Lite con il prossimo aggiornamento : non solo Oreo : C'è grandissima attesa in questi giorni attorno al cosiddetto Huawei P10 Lite. Si tratta di uno degli smartphone più chiacchierati del momento, se non altro perché il produttore asiatico è chiamato a rendere disponibile l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo ed EMUI 8.0 nel più breve tempo possibile. A maggior ragione dopo aver concluso la fase beta, il che porta tutti a pensare che la prossima patch per il popolare device 2017 sia ...

In prima fila Huawei P10 brandizzato TIM stavolta : aggiornamento e sblocco col sorriso : Piacevolissima sorpresa in queste ore per tutti coloro che sono in possesso di un Huawei P10 brandizzato TIM. Contro ogni previsione, considerando anche i tempi in cui vengono rilasciati altri upgrade per gli smartphone Android, da oggi 23 giugno registriamo la disponibilità dell'aggiornamento contenente con ogni probabilità la patch di maggio per questa particolare versione del device. Perché dico "probabilmente"? Dalle poche informazioni ...

Annuncio ufficiale per Huawei P10 e P10 Plus su sblocco facciale : ritardo per P20 Lite : Siamo ormai giunti al termine di una lunghissima attesa per tutti coloro che sono ansiosi di mettere le mani sull'aggiornamento utile ad introdurre lo sblocco facciale dei vari Huawei P10 e P10 Plus. A differenza di quanto avvenuto un paio di settimane fa con il nostro approfondimento, questa volta non si tratta di rumors e di segnalazioni da parte degli utenti, ma di un vero e proprio Annuncio ufficiale da parte del produttore, secondo quanto ...

Aggiornamenti in fase di rilascio per Honor 10 - Moto X4 - ZenFone 5 - ZenFone 5Z - Huawei P10 - Huawei P10 Plus - Samsung Galaxy S9 - S9+ - A6 - A5 (2016) - Note 8 e J7 Pro : Oggi pioggia di Aggiornamenti perHonor 10, Moto X4, ZenFone 5, ZenFone 5Z, Huawei P10, Huawei P10 Plus, Samsung Galaxy S9, S9+, A6, A5 (2016), Note 8 e J7 Pro. Allora un po' curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update?

Uscita dell’aggiornamento Oreo per Huawei P10 Lite : tra prime ipotesi e riscontri ufficiali : Comincia ad essere molto calda la questione relativa al rilascio dell'aggiornamento Android Oreo a bordo di un device tanto popolare in Italia come il cosiddetto Huawei P10 Lite. Proprio ieri sulle nostre pagine abbiamo condiviso alcune notizie provenienti dal Canada, secondo cui la distribuzione del pacchetto software dovrebbe avvenire in tempi ristretti. Per questa ragione oggi 18 giugno ho provato ad approfondire la questione per tutti coloro ...

Più vicino che mai Oreo su Huawei P10 Lite? Buone nuove dal Canada : Nel via vai di indiscrezioni sull'arrivo di Oreo su Huawei P10 Lite, oggi 17 giugno possiamo finalmente riportare ai nostri lettori un feeedback pià che positivo sul rilascio. Nonostante un riscontro ufficiale Huawei Mobile pure riportato in settimana, ecco che da oltreoceano giunge l'annuncio che Android 8.0 potrebbe essere davvero dietro l'angolo. In effetti non possiamo certo non prendere in considerazione la tabella di marcia degli update ...

Cautela per l’aggiornamento Oreo su Huawei P10 Lite - l’ultimo riscontro all’estero : Cosa possiamo dire sui tempi dell'aggiornamento Oreo su Huawei P10 Lite ad oggi 14 giugno? In questa prima parte del mese, a dire la verità, ci saremmo aspettati una svolta ben precisa con il rilascio pubblico dell'update, così come riportato qualche settimana fa. Eppure, al momento di questa pubblicazione, tutto tace: anzi non possiamo neanche sottovalutare un feedback ufficiale social di Huawei Mobile, anche se non della sua divisione ...