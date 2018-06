Huawei Mate 10 Lite e P10 Lite ricevono Android Oreo | a partire dalla Germania

Incredibile ma vero - Oreo su Huawei P10 Lite in rilascio in Europa oggi 27 giugno (pure su Mate 10 Lite) : Splendida notizia per chi attende Oreo su Huawei P10 Lite ma pure su Mate 10 Lite. Proprio al momento di questa pubblicazione di oggi 27 giugno, Android 8.0 è in rilascio in Germania, sia per coloro che hanno partecipato alla fase di beta test di maggio, sia per tutti quanti non hanno aderito ad alcuna fase sperimentale. Un segnale inequivocabile per il roll-out nostrano che potrebbe partire anche nel giro di pochissime ore. Ecco le prime ...

Portatore del Face Unlock su Huawei Mate 10 l’ultimo aggiornamento per no brand Italia : Non bisogna più aspettare per l'arrivo del Face Unlock a bordo di Huawei Mate 9: l'ultimo aggiornamento, concretizzatosi nella serie firmware 'MHA-L29 8.0.0.368 (C432)' e da poco rilasciato per i modelli no brand Italia, ha messo gli utenti nelle condizioni di provare lo sblocco facciale del proprio dispositivo. Tra le novità riscontrate, oltre che all'attesissimo Face Unlock, anche la patch di sicurezza aggiornata al 1 maggio (la penultima ...

Huawei Mate 9 inizia a ricevere il Face Unlock anche in Italia : Huawei Mate 9 inizia ad aggiornarsi anche in Italia ricevendo una nuova versione del firmware EMUI e introducendo la funzionalità di sblocco col sorriso. L'articolo Huawei Mate 9 inizia a ricevere il Face Unlock anche in Italia proviene da TuttoAndroid.

Svolta EMUI 8.1 per Huawei Mate 10 Pro - novità anche per altri device Honor e Huawei? : Giunge proprio in queste ore la notizia di un programma chiamato Closed Beta per Huawei Mate 10 Pro e Mate 10 (pur non essendo in commercio quest'ultima versione qui in Europa) per provare l'aggiornamento EMUI 8.1. Si tratta di una potenziale Svolta, che fa il paio con quanto vi ho riportato di recente a proposito dei vari P20, con cui abbiamo in qualche modo assistito ad un'apertura tutto sommato inaspettata da parte del produttore asiatico ...

Al via il programma Open Beta di EMUI 8.1 per Huawei Mate 10 e Mate 10 Pro : Huawei ha annunciato oggi l'avvio del programma di Beta testing desinato a portare EMUI 8.1, basata su Android 8.1 Oreo, disponibile per quattro modelli. L'articolo Al via il programma Open Beta di EMUI 8.1 per Huawei Mate 10 e Mate 10 Pro proviene da TuttoAndroid.

Il meglio del volantino MediaWorld : ribassato il prezzo Samsung Galaxy S8 Plus - Huawei P Smart e Mate 10 Lite : In partenza il prossimo volantino MediaWorld, di cui potrete approfittare a partire dal prossimo 22 giugno, e fino al 1 luglio, naturalmente compreso. Il claim è piuttosto chiaro: "0% TASSO ZERO D'ESTATE in 10, 20 e 25 rate" (fissando a 0 il tasso sui finanziamenti dai 299 euro in poi), con tanti sconti associati che vedono tagliato il prezzo di svariati prodotti high-tech. Partiamo dall'ultima pagina (potete sfogliare voi stessi il volantino ...

Huawei Mate 20 già ritratto in foto? Macché - solo un fotomontaggio : Spunta in Rete una prima presunta foto reale di Huawei Mate 20, ma si tratta di un classico fotomontaggio: analizzando l'immagine più da vicino si può notare come sia stato semplicemente incollato uno screenshot sopra l'immagine di uno smartphone. L'articolo Huawei Mate 20 già ritratto in foto? Macché, solo un fotomontaggio proviene da TuttoAndroid.

Un nuovo brevetto anticipa il possibile design di Huawei Mate 20 Pro : Un nuovo brevetto, recentemente approvato da USPTO e WIPO, mostra come potrebbe essere il design di Huawei Mate 20 Pro, con schermo da quasi 7 pollici. L'articolo Un nuovo brevetto anticipa il possibile design di Huawei Mate 20 Pro proviene da TuttoAndroid.

La NPU e l’intelligenza artificiale di Huawei Mate 10 Pro : tutta leggenda o funzionano davvero? (video) : Dopo 9 mesi torniamo a parlarvi di Huawei Mate 10 Pro, l'abbiamo stressato in lungo e in largo per stanare l'intelligenza artificiale che custodisce. Saremo riusciti a trovarla? Scopritelo nel nostro video. L'articolo La NPU e l’intelligenza artificiale di Huawei Mate 10 Pro: tutta leggenda o funzionano davvero? (video) proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamenti in roll out per Nokia 7 Plus - Huawei Mate 10 Pro - Sony Xperia X - XZ - XZs - X Compact e X Performance : Anche oggi è tempo di Aggiornamenti per Nokia 7 Plus, Huawei Mate 10 Pro, Sony Xperia X, XZ, XZs, X Compact e X Performance. Allora un po' curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update? L'articolo Aggiornamenti in roll out per Nokia 7 Plus, Huawei Mate 10 Pro, Sony Xperia X, XZ, XZs, X Compact e X Performance proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 12 giugno : Huawei Mate 10 Lite - Motorola Moto G6 - Samsung Galaxy S9 e tanti altri : Gli Smartphone in offerta per oggi 12 giugno sono: Honor 10, Motorola Moto G6, Honor 9 Lite, Huawei Mate 10 Lite, Samsung Galaxy S9 e S9 Plus. Siete pronti allora a mettere mano al portafogli? Cosa acquisterete? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 12 giugno: Huawei Mate 10 Lite, Motorola Moto G6, Samsung Galaxy S9 e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 20 Pro potrebbe montare un enorme pannello OLED di Samsung : Il vostro smartphone con display da 6 pollici vi sembra troppo piccolo? Huawei sembrerebbe essere al lavoro con Samsung per presentare un nuovo dispositivo dotato di un pannello OLED da ben 6,9 pollici. L'articolo Huawei Mate 20 Pro potrebbe montare un enorme pannello OLED di Samsung proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamento Turbo GPU anche su Huawei Mate 10 e Mate 10 Pro : avviati i test : Il colosso cinese ha iniziato i test per portare a bordo di Huawei Mate 10 e Mate 10 Pro l'Aggiornamento comprensivo della tecnologia GPU Turbo, che ha fatto il proprio ingresso in scena nel corso della presentazione di Honor Play (non sarà una sua esclusiva, se è questo che vi stavate chiedendo). L'opzione di incremento delle prestazioni grafiche della GPU sapevamo sarebbe arrivata su Honor 10, View 10, 9 Lite e 7X: la novità del giorno ...