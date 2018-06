Ho Mobile Sospende Momentaneamente La vendita Delle SIM Online

yourlifeupdated

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Stop momentaneo allaSIM Ho.tramite sito internet, si possono comprare solo presso i rivenditori Non si possono comprare SIM Ho.sul sito internet Breve news per quanto riguarda Ho.. Il nuovissimo operatore virtuale di Vodafone ha annunciato poco fa la sospensione MOMENTANEA dellaSIM tramite sito internet. NON è …