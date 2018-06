dazebaonews

: HEROES Meet In Maratea. In palio 30.000 euro per le startup a misura di famiglia - dazebao : HEROES Meet In Maratea. In palio 30.000 euro per le startup a misura di famiglia - dazebao : HEROES Meet In Maratea. In palio 30.000 euro per le startup a misura di famiglia - DOMENICOBOSI : KickStarter è una delle migliori invenzioni al mondo (Time) .. la piattaforma di crowdfunding più grande al mondo.… -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) ...offriranno alle giovani imprese incontri e laboratori di coprogettazione, alternati a escursioni in barca e relax in spiaggia con alcuni dei protagonistidell'economia e dell'innovazione; hackaton per ...