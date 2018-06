Hawaii | il vulcano Kilauea non si placa | le eruzioni continuano da diverse fessure e

Hawaii : allerta gialla per il Mauna Loa - il più grande vulcano attivo del mondo : Il vulcano Kilauea delle Hawaii erutta ormai da oltre un mese e non mostra segni di rallentamento. Sulla grande Isola, però, c’è un altro vulcano che sta impegnando gli esperti. Parliamo del Mauna Loa, il più grande vulcano attivo del mondo , che copre metà dell’isola e che ora è posto sotto allerta gialla . Questo tipo di allerta significa che il vulcano “sta mostrando segni di grande agitazione al di là della nota attività di fondo”, spiega il ...

Hawaii : si teme che passeranno anni prima che la lava del vulcano Kilauea si esaurisca : Gli esperti del Servizio Geologico statunitense (USGS) temono che la lava eruttata finora dal vulcano Kilauea non abbia neanche scalfito la superficie delle sue riserve nascoste di magma. Quando è stata posta la domanda sul momento in cui le camere del vulcano si svuoteranno, l’USGS ha ammesso che non c’è modo di saperlo con precisione. “Non abbiamo l’assoluta certezza di quanto magma sia immagazzinato al di sotto della cima. Abbiamo solo stime, ...

Hawaii - 4° giorno di fila di terremoti di magnitudo superiore a 5 in cima al vulcano Kilauea - le eruzioni non rallentano [FOTO e VIDEO] : 1/17 Credit: USGS ...

Hawaii : nuova esplosione e forte terremoto in cima al vulcano Kilauea : Un’altra piccola esplosione si è verificata in cima al vulcano Kilauea, sulla Grande Isola delle Hawaii, seguita da un terremoto di magnitudo 5.3. La scossa è avvenuta alle 3:19 del mattino (ora locale) ad una profondità di 0,5 km, con l’ipocentro a 6,1 km di distanza dal vulcano, secondo il Servizio Geologico Statunitense. Non sono stati riportati feriti gravi, né la minaccia di tsunami. L’esplosione in cima ha prodotto un pennacchio di cenere ...