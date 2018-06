Harry Styles a Detroit imita una fan in dolce attesa sul palco | “Ecco cosa farei se fossi

Harry Styles a New York duetta per la prima volta con Kacey Musgraves in You’re Still The One (video) : Harry Styles a New York incanta per la seconda serata consecutiva il Madison Square Garden: venerdì 22 giugno il cantante inglese ha tenuto il secondo concerto sold out nella nota venue newYorkese, per la prima volta da solista dopo gli One Direction. In occasione della seconda serata al Madison Square Garden da solista, Harry ha chiamato a duettare Kacey Musgraves, cantautrice statunitense opening act della leg americana del Live On Tour. ...

Il debutto solista di Harry Styles al Madison Square Garden - il cantante nuovamente in difficoltà con i nomi delle fan (video) : Il primo concerto da solista di Harry Styles al Madison Square Garden di New York: giovedì 21 giugno il grande debutto del cantante inglese nell'arena più rinomata ad importante degli Stati Uniti. Un traguardo importante per il giovane performer, che è tornato a calcare il palco affrontato precedentemente insieme agli One Direction. Harry Styles al Madison Square Garden ha tenuto ieri sera un concerto sold out, uno show speciale durante il ...

Harry Styles a Boston invita due fan a ballare sul palco per What Makes You Beautiful : “Non intralciatemi mentre ballo!” (video) : Sorpresa per il Live On Tour di Harry Styles a Boston: il cantante inglese ha invitato due ragazze sul palco, poco prima dell'esibizione in What Makes You Beautiful, primissima canzone degli One Direction. Una serata che difficilmente le due ragazze americane dimenticheranno oltre che un gesto molto carino da parte del cantante: dopo aver avvistato il cartellone delle due fan in platea, che chiedeva espressamente di poter ballare con lui, ...

Lo slogan LGBTQ di Harry Styles a Philadelphia - una frecciatina a Donald Trump sorprende i fan (video) : Un altro prezioso omaggio alla comunità LGBTQ: durante il concerto di venerdì 15 giugno, Harry Styles a Philadelphia ha sfoggiato sul palco come suo solito una bandiera arcobaleno, ma questa volta con uno slogan particolare! Durante la cover in What Makes You Beautiful degli One Direction, Harry Styles ha sventolato sul palco del Wells Fargo Center una bandiera con i colori dell'arcobaleno, in omaggio al mese del Pride. Sulla stoffa, questa ...

Il Live On Tour di Harry Styles in Pennsylvania per la prima volta in uno stadio da solista - il cantante : “Mi avete cambiato la vita” (video) : Harry Styles in Pennsylvania per una nuova ed importate tappa del suo Live On Tour 2018. Il cantante inglese, giovedì 14 giugno si è esibito per la prima volta da solista in uno stadio, l'Hersheypark Stadium di Hershey in Pennsylvania. Davanti agli occhi di 30 mila persone, il cantante ventiquattrenne ha affrontato forse uno dei palchi più importanti del suo lungo Tour internazionale, che da questa primavera lo sta portando in giro per il ...

Smentita la relazione tra Nick Grimshaw e Harry Styles dopo anni di rumors : “Non è mai successo niente” : Smentiti tutti i rumors sulla relazione tra Nick Grimshaw e Harry Styles: finalmente, dopo anni di indiscrezioni, lo speaker di BBC Radio 1 ha messo a tacere le voci che lo vedevano coinvolto con la popstar mondiale degli One Direction. Nick Grimshaw e Harry Styles sono amici di lunga data, ma nel corso degli anni molto spesso i fan hanno accostato i due nomi con fare troppo pretenzioso. Per lunghi periodi, infatti, si è vociferato che i due ...

#MTVMusicCup : vota il tuo preferito tra Harry Styles - Shawn Mendes - Nicki Minaj e Camila Cabello : Non hai ancora superato l'esclusione dell'Italia ai Mondiali? Consolati con questa super sfida dove il vincitore lo decidi TU! The post #MTVMusicCup: vota il tuo preferito tra Harry Styles, Shawn Mendes, Nicki Minaj e Camila Cabello appeared first on News Mtv Italia.

Harry Styles chiede la carta d’identità ad una fan per accertarsi del suo compleanno (video) : Una bizzarra richiesta sul palco del Live On Tour durante la recente tappa della tournée a Sunrise, in Florida: Harry Styles chiede la carta d'identità di una fan in mezzo al pubblico. Durante il concerto tenutosi a Sunrise, come suo solito Harry ha chiesto se qualcuno compisse gli anni: un siparietto ormai ricorrente durante i suoi concerti è proprio il momento in cui Harry chiede al pubblico di cantare "Happy Birthday" a coloro che nel ...

L’omaggio di Harry Styles in Florida contro la violenza armata - un messaggio importante dopo le sparatorie nelle scuole in Texas e Parkland (foto) : Un tributo importante quello di Harry Styles in Florida contro la violenza armata: il cantante inglese ha fatto tappa a Sunrise con il Live On Tour sabato 9 giugno al BB&T Center. Harry è salito sul palco indossando un semplice completo nero, ma cucito sulla giacca si è potuto notare un fiocco arancio: un simbolo, nulla di più, in memoria dei fatti che nei mesi scorsi hanno colpito il Texas e la California. In particolare, lo scorso 14 ...

Le parole d’incoraggiamento di Harry Styles a Houston ad un piccolo fan emozionato : “Piangere è una cosa da uomini” (foto e video) : Dolci parole di conforto ed incoraggiamento quelle di Harry Styles a Houston per il piccolo Daniel, durante un concerto tenutosi lo scorso 7 giugno. Il giovane fan è stato notato da Harry in mezzo al pubblico, in quanto in possesso di un cartellone colorato (con le strisce dell’arcobaleno) che riportava le seguenti parole: "Harry, questo è il mio regalo di compleanno". Il giovane Daniel, dunque, ha ricevuto come regalo di compleanno la ...

Una donazione di Harry Styles per un evento dedicato alle donne nel Festival della Pace in Scozia : Un'importante donazione di Harry Styles a sostegno di un Festival della Pace nel mondo che si terrà in Scozia! Da sempre vicino alla beneficenza e alle tematiche sociali, il cantante inglese ha voluto contribuire ad uno trai i numerosi eventi che si svolgeranno all'interno del Festival. Dopo il tour in Europa, che ha fatto tappa anche a Glasgow in Scozia, Harry Styles ha deciso di devolvere una parte dei ricavi dalla vendita dei biglietti del ...

Harry Styles e Shawn Mendes : popstar e icone fashion a confronto : Ullala ! , Credit Getty Images, Chi preferite tra queste due giovani popstar prestate al mondo dell' alta moda ? A voi il verdetto del più stiloso !

