Hair style | mettete i fiori nei vostri… capelli

dilei

: ?????? — presso Link Hair & Style di Elena e Raffaella - stevecartoceti : ?????? — presso Link Hair & Style di Elena e Raffaella - bitchpleaseuno : RT @bitchpleaseuno: #Man #hairstyle #style #beard i #taglidicapelli e #barba più #fighi di quest'anno trovati su #Printerest - #cool #hair… - lowchic18 : Di che marca sono i vostri prodotti per i capelli preferiti?/ What are your favorite hair products? #hair #love… -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Sono divertenti, romantici, eleganti ed estrosi, ma soprattutto: non passano mai di moda. Stiamo parlando deitra i, dettaglio di stile tra i più trendy dell’estate. Già negli anni ’60 impazzavano sulle spiagge e a bordo piscina le ormai iconiche cuffie conmaxi dai colori vivaci. Nel decennio successivo è stata la volta delle coroncine con fiorellini delicati portate sulla fronte, divenuto simbolo della moda hippie. Da lì in avanti è stato un crescendo: margherite, rose e peonie sono state sempre più protagoniste degli accessori per. Di sicuro avrete avuto anche voi il mollettone con i, protagonista della moda mare di qualche decennio fa, e avrete di certo arricchito la vostra acconciatura con mollettine decorate con fiorellini di strass. Per le spose sono da sempre un vero e proprio must have: dalla corona per le più romantiche ...