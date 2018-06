Governo | ok Cdm a disegni legge rendiconto 2017 e assestamento bilancio 2018 2

calcioweb.eu

: Mentre proseguono gli annunci del governo gialloverde, ricordo che il centrodestra guidato dal presidente… - DeborahBergamin : Mentre proseguono gli annunci del governo gialloverde, ricordo che il centrodestra guidato dal presidente… - vincal1 : @ilfoglio_it Governo e M5S: Un mese di annunci, zero provvedimenti in Cdm. Ivano con Jessica nel film di Verdone di… - NewsTG_ : #ULTIMORA GOVERNO: Di Maio: Via libera Cdm a rinvio obbligo e-fattura per benzinai -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) (AdnKronos) – Le spese, si rileva ancora, evidenziano una diminuzione di circa 3,6 miliardi di euro, dovuta essenzialmente alla contrazione della spesa per interessi del debito pubblico per circa 3,2 miliardi di euro già scontata nei tendenziali del Def. L’del, in termini di competenza, mostra un miglioramento di circa 2,5 miliardi di euro del saldo netto da finanziare che pertanto si colloca nell’ordine di -43,8 miliardi di euro circa.Sono complessivamente neutrali sull’indebitamento netto gli effetti delle variazioni in entrata e in spesa proposte con il disegno didiper l’anno. L'articolo: ok Cdm a(2) CalcioWeb.