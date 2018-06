Governo | Di Maio | il massimo per mantenere impegni e restituire soldi presi ai cittadini

Governo : Di Maio - lunedì-martedì decreto Dignità in Cdm : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “Il decreto Dignità è scritto, il testo è pronto. Nei prossimi giorni, il prima possibile. Al massimo lunedì o martedì sarà approvato dal Consiglio dei ministri”. Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio in una diretta diffusa sul suo profilo Facebook al termine del Cdm.“Tra qualche giorno -annuncia Di Maio-, datemi ancora un po’ di tempo, ...

Il Governo e i rider - Di Maio guardi alla Carta di Bologna : Al direttore, leggo sempre con molta attenzione i contributi sul Foglio, riconoscendo una particolare attenzione che il suo giornale ha voluto dedicare alla materia dei rider e al tema della gig economy. Mi auguro che raccontare la genesi della “Carta di Bologna”, le sue disposizioni e le azioni che

“È la svolta”. Sondaggi elettorali : ecco il dato che nessuno si aspettava. A meno di un mese dall’insediamento del Governo - lo scoop su Salvini e Di Maio : I Sondaggisti continuano ad interrogare gli italiani sulla tenuta del nuovo governo e sul grado di soddisfazione dopo le prime misure annunciate. Nonostante l’ipotesi di un voto politico anticipato sia al momento piuttosto remota, i Sondaggi elettorali tengono banco perché per la prima volta, da quando si è insediato il governo Lega-M5S, non concordano sulle intenzioni di voto per i due contendenti il titolo di “prima forza politica”. Se ...

Ilva - operai di Taranto : “Di Maio spieghi posizione del Governo e con che risorse paga proroga. O il 4 luglio sotto il Mise” : Il giorno dopo lo slittamento al 15 settembre dell’ingresso di AmInvestco nella gestione dell’Ilva, gli operai di Taranto prendono posizione. E chiedono al ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, un incontro urgente per discutere della situazione dello stabilimento siderurgico e della trattativa sindacale. In caso contrario, annunciano la “autoconvocazione del consiglio di fabbrica presso il ministero per ...

Dazi - il ministro dell’Agricoltura Centinaio risponde a Di Maio : “Noi contrari. Non sono nel contratto di Governo” : Dazi sì o no? Al di là del fatto che, come ricordato martedì da Bruxelles, a decidere è la Commissione Ue, nel governo gialloverde la posizioni sono contrastanti. Se il vicepremier e ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio li considera almeno in teoria un’occasione per “chiudere i rubinetti con altri paesi che non rispettano le nostre specialità e rappresentano una minaccia con i loro prodotti a basso costo”, il ministro delle ...

Alessandro Cecchi Paone : "Al Governo - ci sono 3 ministri gay. Salvini? E' meglio Di Maio" : Un Alessandro Cecchi Paone scatenato è stato intervistato oggi, durante la puntata del programma radiofonico di Rai Radio 1, Un giorno da pecora.Il giornalista e conduttore televisivo che, come sappiamo, ha fatto coming out una vita fa, ha parlato di un argomento sempre attuale ossia la presenza di omosessuali nella scena politica italiana. prosegui la letturaAlessandro Cecchi Paone: "Al governo, ci sono 3 ministri gay. Salvini? E' meglio ...

Banda ultralarga - reti 5G e Internet gratis sono le priorità del Governo - secondo Luigi Di Maio : Banda ultralarga e 5G tra le priorità del governo, che non condivide le recenti direttive UE su link e diritti d'autore e punta a fornire Internet gratuito a tutti. L'articolo Banda ultralarga, reti 5G e Internet gratis sono le priorità del governo, secondo Luigi Di Maio proviene da TuttoAndroid.

"Al Governo 3 ministri gay : 2 di M5S e 1 della Lega. Salvini? Brutto - meglio Di Maio" : Alessandro Cecchi Paone, giornalista e conduttore tv, a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1 ha rilasciato dichiarazioni che stanno già facendo discutere: "In politica è pieno di gay. Ora non sono nascosti ma in questo governo ce ne sono. Direi che, tra i ministri, ce ne sono tre".A chi gli domanda perché le personalità della politica non facciano coming out, risponde: "Se fossero leghisti, direi perché la loro ...

Governo : Boccia - Di Maio già visto due volte - ci ha ascoltato e preso atto - 2 - : ... come ad esempio Jobs Act e Industria 4.0: 'E' evidente dice che hanno avuto effetti sull'economia reale, del resto i dati del 2017 rispetto al 2016 ci confermano un +30% degli investimenti privati e ...

Di Maio : il Governo si opporrà alla Link Tax : Lo faremo perché questa azione rappresenta un moltiplicare economico per la nostra economia e per la creazione di posti di lavoro. , ..., La Rete è al centro del cambiamento. E questo cambiamento non ...

Governo - la proposta di Di Maio : “Mezzora di connessione Internet gratis al giorno a chi non può permettersela” : “Immagino uno Stato che interviene e fornisce gratuitamente una connessione a Internet di almeno mezzora al giorno a chi non può ancora permettersela”. A dirlo è il ministro del Lavoro e allo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, alla fine dell’intervento al convegno “Internet Day” organizzato alla Camera. Il leader politico del M5s ha dedicato alla proposta un post specifico su Facebook dal titolo: “Internet ...

Confartigianato - Di Maio : 'Lotta alla burocrazia e alla povertà sono priorità Governo' : Di Maio ha poi parlato della necessità di sviluppare l'economia del Paese ed ha messo l'accento sulle tasse di cui ha parlato diffusamente in più occasioni, affermando: 'C'è un punto fondamentale che ...

