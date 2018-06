Governo | Conte saluta i cronisti a Palazzo Chigi e commenta tweet di Toninelli sulla

In Parlamento i punti del Governo Conte su immigrazione. Premier : Consiglio Ue possibile spartiacque : Se non riesce a realizzare un'efficace politica di regolazione e gestione dei flussi migratori, rischia di perdere credibilità tutto l'edificio europeo. Occorre un approccio integrato, multilivello ...

Ue : Conte - Governo parla con una sola voce - ferma e risoluta : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “Il Consiglio Europeo fissato per domani e dopodomani costituisce un momento cruciale per il futuro dell’Unione Europea: in agenda prevede temi fondamentali come la migrazione, la sicurezza e la difesa europea, l’innovazione e il digitale, il lavoro, la crescita e la competitività, l’Unione Bancaria e Monetaria, e il prossimo Quadro Finanziario Pluriennale settennale ...

Fact check : sui migranti il Governo Conte dà i numeri sbagliati : Foto: Nicola Romagna / flickr Pochi giorni fa il governo Conte ha presentato all’Europa la propria proposta per riformare la gestione dei flussi di richiedenti asilo che arrivano nel continente. In uno dei punti, in particolare, si legge che “solo il 7% dei migranti sono rifugiati”. Se questo numero fosse vero, se ne potrebbero trarre ovvie conseguenze: quasi tutti quelli che sbarcano fanno finta di cercare asilo, eppure in realtà solo ...

[L'analisi] Ecco perché i 10 punti del Governo Conte sull'immigrazione sono ambiziosi - realistici e di sinistra : L'apertura dei porti è una valvola per allentare la pressione , anche politica, a Bruxelles lo sanno bene, sull'Italia. La fine della distinzione fra migranti e rifugiati taglierebbe alla radice l'...

Fitch non scommette sul Governo Conte : "Crescono le chance di un voto anticipato". E avverte sui rischi dell'allentamento dei conti : "Le differenze ideologiche e di politiche fra M5S e Lega hanno buone probabilità di far crescere la tensione all'interno della coalizione di Governo. Non ci aspettiamo che questo esecutivo duri tutta la legislatura e vediamo sempre maggiori possibilità che vi siano lezioni anticipate a partire dal 2019". E' quanto scrivono gli esperti di Fitch in un rapporto pubblicato oggi e in cui si analizza l'impatto potenziale del nuovo ...

La proposta sui migranti del Governo italiano a Bruxelles - riferita da Conte - : Bruxelles, 24 giu. , askanews, 'Siamo qui per presentare una proposta italiana completamente nuova, basata sul nuovo paradigma di risoluzione dei problemi della migrazione: si chiama 'European ...

Dazi e immigrazione hanno monopolizzato le cronache. Tutto studiato. Per coprire le brutte notizie che arrivano da Wall Street e DB. Specie per l'Italia.

Migranti - garanzie Merkel per Conte ma è tensione Governo-Macron : Roma, 21 giu. , askanews, Da un lato, la telefonata tra Giuseppe Conte e Angela Merkel che distende gli animi, dopo che ieri il presidente del Consiglio italiano aveva fatto filtrare che non avrebbe ...

Tra il Governo Conte e gli italiani è una luna di miele intensa : Sei italiani su 10 esprimono un’opinione positiva sul governo Conte; di segno differente è il giudizio di circa un terzo dei cittadini. Il dato emerge dall’indagine condotta dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, a 20 giorni dall’insediamento dell’Esecutivo M5S-Lega. Le scelte e gli annunci delle ultime settimane, a partire dalla decisione di impedire l’approdo nei porti italiani ...