Google inizia la fase di test per Google Duplex | ma solo per pochi eletti

Google Assistant inizia a mostrare una nuova pagina “Esplora” : Google Assistant sta iniziando a mostrare una nuova schermata "Esplora" ad alcuni utenti Android. Si tratta di modifiche lato server e non troppo diffuse, quindi non "allarmatevi" se non le vedete ancora. L'articolo Google Assistant inizia a mostrare una nuova pagina “Esplora” proviene da TuttoAndroid.

Microsoft Edge in crisi : lo share inizia a calare in favore di Google Chrome : Nonostante gli sforzi di Microsoft per diffondere il suo browser Edge migliorandolo ad ogni major update e pubblicizzandolo anche attraverso dei video comparativi, non riesce a quanto pare ancora a soddisfare le esigenze degli utenti Windows 10. Da svariati mesi lo share, ossia la percentuale di utilizzo del browser targato Redmond, è restata piuttosto bassa ma, in compenso, continuava a crescere lentamente. Adesso, stando alle ultime ...

Microsoft Edge in crisi : lo share inizia a calare in favore di Google Chrome : Nonostante gli sforzi di Microsoft per diffondere il suo browser Edge migliorandolo ad ogni major update e pubblicizzandolo anche attraverso dei video comparativi, non riesce a quanto pare ancora a soddisfare le esigenze degli utenti Windows 10. Da svariati mesi lo share, ossia la percentuale di utilizzo del browser targato Redmond, è restata piuttosto bassa ma, in compenso, continuava a crescere lentamente. Adesso, stando alle ultime ...

Sul web si inizia a scherzare sulle future capacità di Google Duplex : Quella di Google Duplex è stata senza alcun dubbio la dimostrazione tecnica più sorprendente del Google I/O 2018 e, alla luce di tutta l'attenzione mediatica che ha suscitato, era inevitabile che sul web si iniziasse subito a scherzare sulle future possibilità dell'innovativa feature di Google Assistant. Vediamo alcune ipotesi fantasiose individuate dal popolo del web. L'articolo Sul web si inizia a scherzare sulle future capacità di Google ...

Google ha iniziato il rollout di “Color Pop” per Google Foto : In base a quanto comunicato da un utente su Reddit, Google ha iniziato il rollout della funzionalità "Color Pop" per la sua applicazione Google Foto. L'articolo Google ha iniziato il rollout di “Color Pop” per Google Foto proviene da TuttoAndroid.

Anche Google Chrome dovrebbe iniziare a considerare il machine learning : Pare che il machine learning stia per approdare Anche su Google Chrome. Nonostente Big G non ne abbia fatto cenno in occasione del Google I/O 2018, trapela una richiesta attraverso la quale possiamo intuire che il team di Google stia iniziando i preparativi per implementare funzionalità utili per il risparmio delle risorse. L'articolo Anche Google Chrome dovrebbe iniziare a considerare il machine learning proviene da TuttoAndroid.