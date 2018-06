Golf – Quicken Loans National | Francesco Molinari sfida Tiger Woods sul percorso del TPC

sportfair

(Di mercoledì 27 giugno 2018)impegnati nelsuldel TPC Potomac at Avenel Farm, a Potomacpartecipa al(28 giugno-1 luglio), torneo del PGA Tour in programma suldel TPC Potomac at Avenel Farm, a Potomac nel Maryland, dove tornerà in campo anche. L’azzurro, che ha scelto questa settimanadi giocare negli Stati Uniti, attualmente entrerebbe nella compagine europea di Ryder Cup in entrambe le speciali graduatorie (European Points e World Points). Il torinese è in ottima forma e ha le carte in regola per ritagliarsi un ruolo da protagonista, mentreproseguirà il suoverso la condizione migliore, ma con alle spalle l’US Open concluso al taglio. Difende il titolo Kyle Stanley, 30enne di Gig Harbor (Washington), due titoli nel circuito e buone prestazioni in stagione, in un ...