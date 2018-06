Golf | Italian Pro Tour | Guido Migliozzi e Lars Keunen in vetta al Memorial G Bordoni

Giochi del Mediterraneo – Golf : l’italiana Moresco in testa : Golf ai Giochi del Mediterraneo: Angelica Moesco in vetta, Aron Zemmer secondo Italia protagonista ai Giochi del Mediarraneo di Golf che si stanno svolendo sul percorso del Golf Costa Daurada (par) 72) a Tarragona. La dilettante azzurra Angelica Moresco è rimasta da sola al comando con 141 (69 72, -3) colpi nel torneo femminile dove le azzurre sono in vetta nella classifica a squadre con 285 (-3) insieme alla Spagna, grazie anche al contributo ...

Golf - European Tour 2018 : Sébastien Gros al comando del BMW International Open - Edoardo Molinari e Lorenzo Gagli i migliori italiani : Un francese al comando del BMW International Open, torneo incluso nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Golf Club Gut Laerchenof di Pulheim, in Germania. Sébastien Gros svetta in testa al torneo tedesco al termine del primo giro, concluso in 68 colpi a quota -4, con una lunghezza di vantaggio su un folto gruppo composto da ben quattro atleti, tutti a pari merito con 3 colpi sotto il par. Si ...

Golf – Senior Italian Open : vince lo statunitense Clark Dennis - beffato nel finale l’argentino Gomez : Al Golf Club Udine lo statunitense Clark Dennis vince per il secondo anno consecutivo il Senior Italian Open, Rocca resta nelle retrovie Lo statunitense Clark Dennis ha vinto per il secondo anno consecutivo il Senior Italian Open presented by Villaverde Hotel & Resort, torneo in calendario nello Staysure Tour europeo e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private, disputato per la terza volta di fila sull’impegnativo percorso del Golf Club ...

Golf – Senior Italian Open - lo statunitense Dennis trionfa per la seconda volta consecutiva : Al Golf Club Udine si conclude un torneo molto combattuto e di grande valenza tecnica, la vittoria va allo statunitense Dennis Lo statunitense Clark Dennis ha decisamente attaccato e con lo score di 134 (67 67, -10) colpi ha posto la sua canditura al secondo successo consecutivo nel Senior Italian Open presented by Villaverde Hotel & Resort, torneo in calendario nello Staysure Tour europeo e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private, che ...

Golf – Senior Italian Open presented by Villaverde Hotel & Resort : Gomez e Martin in testa : Senior Italian Open presented by Villaverde Hotel & Resort: in vetta Rafael Gome e Miguel A. Martin. Al Golf Club Udine buon avvio di Carlo Alberto Acutis e difficoltà per Rocca e Bianco L’argentino Rafael Gomez e lo spagnolo Miguel Angel Martin sono al comando con 66 (-6) colpi nel Senior Italian Open presented by Villaverde Hotel & Resort, torneo in calendario nello Staysure Tour europeo e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private, ...

Golf – Senior Italian Open presented by Villaverde Hotel & Resort : tutto pronto ad Udine per la 3ª edizione dell’evento : Senior Italian Open presented by Villaverde Hotel & Resort ai nastri di partenza: al Golf Club Udine domani 14 giugno prologo con la Pro Am Banca Generali Private È’ ai nastri di partenza il Senior Italian Open presented by Villaverde Hotel & Resort, che si svolgerà per il terzo anno consecutivo al Golf Club Udine da venerdì 15 giugno a domenica 17. L’evento, in calendario nello Staysure Tour europeo e nell’Italian Pro Tour Banca ...

Italian Master di Golf : che esordio a Bologna : Così come il torneo, promosso da Sport Network, non poteva desiderare cornice migliore per piantare la bandierina sulla prima tappa del circuito. La gara si è svolta sulla lunghezza delle 18 buche ...

Italian Master - parte il primo torneo di Golf promosso da Tuttosport : Inizia domenica 10 giugno l' Italian Master 2018 , torneo di golf organizzato da Tuttosport . Si parte dal golf Club Bologna per poi trasferirsi al golf Club Milano il 23 giugno, al Royal Park I ...

Golf - Open d’Italia 2018 : tutti gli italiani in gara. Francesco Molinari per proseguire il momento d’oro - attesa per Manassero e Bertasio : Scatta l’Open d’Italia e l’attesa è, di conseguenza, per i giocatori di casa. Saranno in 13 (ma c’è ancora un ultimo invito da assegnare) a sostenere i colori azzurri al GardaGolf Country Club di Soiano del Lago, capeggiati da Francesco Molinari, reduce dal prestigioso trionfo di Wentworth, dove Chicco è riuscito finalmente a portare a casa il torneo più prestigioso del tour europeo, là dove ha sempre brillato ma dove gli ...