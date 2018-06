Golf – HNA Open de France | Edoardo Molinari guida il gruppo azzurro in gara

sportfair

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Inalcuni candidati per i team di Europa e USA, che studieranno il campo, compreso Justin Thomas, numero due mondiale. Al terzo evento delle Rolex Series partecipano sei giocatori italiani Sul percorso de LeNational, nei pressi di Parigi, che ospiterà la prossima Ryder Cup, si disputa l’HNAde(28 giugno-1 luglio), terzo degli otto tornei delle Rolex Series dell’European Tour con un montepremi di sette milioni di dollari. Sarà un’anticipazione della sfida tra i team di Europa e USA, che si terrà dal 28 al 30 settembre, al termine della quale la Francia passerà idealmente il testimone all’Italia, prossimo Paese a ospitare nel continente il terzo evento mondiale per importanza. Si giocherà a Roma nel 2022, sul percorso del Marco Simone& Country Club. A LeNational saranno sei gli azzurri in, Matteo Manassero, Renato Paratore, ...