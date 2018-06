Golf | Giochi del Mediterraneo 2018 | Angelica Moresco è seconda ad un giro dal termine!

Giochi del Mediterraneo – Golf : l’italiana Moresco in testa : Golf ai Giochi del Mediterraneo: Angelica Moesco in vetta, Aron Zemmer secondo Italia protagonista ai Giochi del Mediarraneo di Golf che si stanno svolendo sul percorso del Golf Costa Daurada (par) 72) a Tarragona. La dilettante azzurra Angelica Moresco è rimasta da sola al comando con 141 (69 72, -3) colpi nel torneo femminile dove le azzurre sono in vetta nella classifica a squadre con 285 (-3) insieme alla Spagna, grazie anche al contributo ...

Golf - Giochi del Mediterraneo 2018 : Angelica Moresco sola al comando! Diana Luna in corsa per il podio - Aron Zemmer è secondo tra gli uomini : Angelica Moresco continua a volare nel torneo di Golf femminile ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna. L’azzurra è sola al comando con un giro in linea col par sul percorso del Costa Daurada Golf Club ed ora svetta in testa a quota -3 con due lunghezze di vantaggio sulla spagnola Natalia Escuriola Martinez e sulla marocchina Maha Haddioui, entrambe a quota -1 e uniche atlete, insieme alla Moresco, ad essere scese al di ...

Giochi del Mediterraneo – Golf : un poker in testa alla classifica femminile - c’è anche Angelica Moresco : None Luna e Liti e Italia seconda a squadre. Nella gara maschile Aron Zemmer settimo e Italia quarta La dilettante azzurra Angelica Moresco è al comando con 69 (-3) colpi insieme alla spagnola Marta Sanz Barrio, alla marocchina Maha Haddioui e alla slovena Ana Belac dopo il primo giro del torneo femminile di Golf ai Giochi del Mediterraneo sul percorso del Golf Costa Daurada (par) 72) a Tarragona. Seguono altre due iberiche, Patricia Sanz Barrio ...

Golf - Giochi del Mediterraneo 2018 : Angelica Moresco in testa tra le donne! Aron Zemmer il migliore tra gli uomini : Il torneo di Golf dei Giochi del Mediterraneo di Tarragona è scattato oggi. Tutti in campo, sia uomini che donne, con risultati discreti per gli azzurri. Il migliore degli uomini è Aron Zemmer, settimo dopo un giro in 72 colpi, ovvero in pari col par. Peccato per l’azzurro, limitato da due birdie nelle ultime sei buche che gli hanno inevitabilmente fatto perdere terreno. La testa della classifica non è lontana, occupata dallo spagnolo ...

Golf – Giochi del Mediterraneo : sei azzurri in gara a Tarragona : Golf ai Giochi del Mediterraneo in Spagna: sei azzurri a caccia di medaglie Da lunedì 25 giugno a giovedì 28 il Golf sarà protagonista ai Giochi del Mediterraneo 2018 che sono in svolgimento a Tarragona in Spagna, imperniati su 33 discipline e a cui partecipano le rappresentative delle nazioni che si affacciano sul Mar Mediterraneo. Sul percorso del Golf Costa Daurada scenderanno in campo Aron Zemmer, Jacopo Vecchi Fossa e Philip Geerts nel ...

Golf - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X : Un gruppo di giovani guidati dalla chioccia Diana Luna per puntare alle medaglie nel Golf ai Giochi del Mediterraneo 2018 a Tarragona (Spagna). L’Italia schiera sei alfieri nella competizione che andrà in scena tra lunedì 25 e giovedì 28 giugno, con l’obiettivo di dare la caccia al podio e di lanciare in orbita alcuni giovani talenti in erba. Analizziamo, dunque, i convocati dell’Italia ai raggi X: Diana Luna: la più grande ...

Golf - Giochi del Mediterraneo 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Quattro giorni per spiccare il volo e conquistare la medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo 2018, in Programma a Tarragona (Spagna). Il Golf prevede due modalità di gara, quella individuale e quella a squadre maschili e femminili, che si svilupperanno in quattro round tra lunedì 25 giugno e giovedì 28 giugno nella cornice del Costa Daurada Golf Club. Pochi big e tante nuove leve saranno presenti a Tarragona per cercare di strappare una ...