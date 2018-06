Goletta Verde | criticità alle foci dei fiumi in Toscana

meteoweb.eu

: #Ambiente. Test di #GolettaVerde su foci #fiumi toscani: «9 inquinate, #mare soffre» - Toscanaoggi : #Ambiente. Test di #GolettaVerde su foci #fiumi toscani: «9 inquinate, #mare soffre» - kappaTI : RT @rep_firenze: Acque inquinate, la denunica di Goletta Verde: 'In Toscana situazione critica alle foci dei fiumi' [news aggiornata alle 1… - GerardiniFranco : RT @GolettaVerde: L'assalto ai nostri mari e alle nostre coste non si ferma: maladepurazione, cemento illegale, marine litter, pesca di fro… -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Su venti punti monitorati, ben nove sono risultati con cariche batteriche molto elevate. E sono in particolare ia continuare a riversare in mare scarichi non depurati, che rischiano di compromettere la qualità del mare e di quei tratti di costa, con gravi rischi non soltanto per l’ecosistema marino ma anche per la stessa salute dei bagnanti. È questo il bilancio del monitoraggio svolto lungo le coste toscane dall’équipe tecnica di, la storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio e all’informazione sullo stato di salute delle coste e delle acque italiane, realizzata anche grazie al sostegno di Conou, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati, e dei partner Novamont e Ricrea (Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio). L’istantanea regionale sulle acque costiere è stata ...