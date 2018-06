Gli Stati Uniti non cedono sulle sanzioni alla Russia | Abbiamo detto a Conte che

Tusk invita l'Europa a prepararsi allo scenario peggiore nei rapporti con Gli Stati Uniti - : "Condividerò con voi la mia valutazione politica su come stanno andando le cose", ha promesso. Il capo del Consiglio d'Europa ha aggiunto che si auspica il meglio nei rapporti con gli Stati Uniti, ma ...

Lifeline - i migranti in 8 Stati. Linea dura di Malta : accoGlienza solo per chi ha diritto a chiedere asilo : Gli otto paesi europei che hanno accettato di accogliere i migranti a bordo della Lifeline, che conclude finalmente oggi la sua odissea a Malta, si spartiranno soltanto coloro ai quali, dopo un veloce ...

Il Playstation Plus di LuGlio si arricchisce con due nuovi titoli e offerte : L’estate di Playstation Plus è finalmente arrivata, portando con sé tante novità. In aggiunta ai nuovi titoli per Playstation 4 disponibili senza costi aggiuntivi e alle offerte di Playstation Plus Bonus, tutti i giocatori(inclusi gli utenti attualmente membri di Playstation Plus), avranno diritto a uno sconto del 25% sull’acquisto di un abbonamento di 3 mesi a Playstation Plus. Ad accompagnare la promozione, l’arrivo di due titoli per PS4 a ...

PlayStation Plus : ecco i videogiochi gratuiti di luGlio 2018 : L'estate è finalmente cominciata, e per celebrarla Sony ha annunciato oggi i videogiochi gratuiti di luglio 2018 per tutti gli abbonati al PlayStation Plus, oltre ad annunciare tante promozioni esclusive collegate all'abbonamento.Volendo cominciare con i due titoli gratuiti per PS4, a luglio potrete giocare liberamente ad Absolver e a Heavy Rain, ricordando però che Call of Duty: Black Ops 3, già disponibile per gli abbonati, potrà essere ...

GiuGliano (NA) : false prove - arrestati tre carabinieri : Arresto e immediata sospensione dall'Arma per tre carabinieri in servizio presso la compagnia di Giugliano in Campania, alle porte di Napoli, accusati di aver piantato delle false prove per poter arrestare un uomo, un extracomunitario di cui non è stata resa nota l'identità, e accusarlo di essere coinvolto in attività terroristiche e venir così elogiati dall'Arma.Le cose non sono andate come pianificato e i tre uomini - due sottufficiali e un ...

Usa - 17 Stati denunciano Trump : “Riunisca subito le famiGlie di migranti dal Messico” : Tra i procuratori generali intendono far causa all'amministrazione Trump per indurre il ricongiungimento delle famiglie di migranti separate alla frontiera con il Messico, ci sono anche quelli degli Stati di Washington, New York e della California.Continua a leggere

Diciassette stati deGli Stati Uniti hanno fatto causa all’amministrazione Trump per la separazione delle famiglie di migranti : Diciassette Stati degli Stati Uniti (Massachusetts, California, Delaware, Iowa, Illinois, Maryland, Minnesota, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia e lo stato di Washington, oltre a Washington DC) hanno citato in giudizio l’amministrazione The post Diciassette Stati degli Stati Uniti hanno fatto causa all’amministrazione Trump per la separazione delle famiglie di migranti ...

L’uomo che sta cancellando i diritti civili neGli Stati Uniti : Jefferson Beauregard Sessions si è dato una missione che consiste fondamentalmente nello smantellare l’edificio dei diritti civili che gli Stati Uniti hanno faticosamente costruito negli ultimi sessant’anni. Leggi

Migranti maltrattati - arrestati 6 gestori di centri d'accoGlienza : Roma, , askanews, - Falso, truffa aggravata, frode nelle pubbliche forniture e maltrattamenti nei confronti dei Migranti. Con queste accuse la polizia di Latina ha arrestato sei responsabili di onlus ...