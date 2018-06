Gli italiani amano smartphone | tablet | Internet e social network

Censis : il 39% deGli italiani dice sì alla sicurezzafai da te - 4 su dieci vogliono la "pistola facile" : Cresce la voglia di 'sicurezza fai da te'": il 39% degli italiani e' favorevole all'introduzione di criteri meno rigidi per il possesso di un'arma da fuoco per la difesa personale. Il dato è in netto aumento rispetto al 26% rilevato nel 2015. A dirlo è il primo Rapporto sulla filiera della sicurezza in Italia realizzato dal Censis

Migranti - perché è Angela Merkel il miGlior alleato di Salvini e deGli interessi italiani in Europa : Tutti i paesi Ue concordano nel rinnovare gli Accordi di Dublino anche se si dividono tra chi spinge per aumentare gli obblighi di solidarietà e chi rifiuta la ridistribuzione. L'Italia beneficerebbe ...

Immigrazione - Boldrini vs Salvini e Conte : “Prima Gli italiani o gli ungheresi?”. Bagarre in Aula - sarcasmo dai banchi della Lega : Bagarre, applausi sarcastici dai banchi della Lega e Contestazioni dai deputati della maggioranza, quando in Aula, dopo l’informativa di Conte prima del Consiglio europeo, è intervenuta l’ex presidente della Camera Laura Boldrini. La deputata di LeU si è rivolta in modo ironico verso 5 Stelle e Lega, attaccando soprattutto Salvini. “Signor presidente del consiglio che non c’è – ha spiegato Boldrini, per biasimare ...

Vacanze : oltre di un terzo deGli italiani (35%) sceglie un viaggio nel Bel Paese : L’alloggio è un aspetto fondamentale del viaggio e oggi è possibile scegliere tra le più varie offerte e possibilità. Sebbene appartamenti e case vacanza siano alternative sempre più diffuse, il primo Hotel Travel Report redatto da momondo – la piattaforma globale per la ricerca di voli, hotel e auto a noleggio – svela che oltre la metà degli italiani (54%) ancora predilige l’hotel come struttura per le proprie Vacanze. “Il soggiorno ...

Migranti : per 80% deGli italiani sì accoglienza se lavorano gratis : Milano, 27 giu. , askanews, Otto italiani su 10 , 79%, sono favorevoli a far lavorare gratuitamente in attività di pubblica utilità gli immigrati in cambio dell'accoglienza, anche se per un periodo ...

Elezioni amministrative a Imperia - Gli italiani e la sindrome di Scajola : Eri alle scuole medie e il sindaco di Imperia era Claudio Scajola. Ti sei laureato e il sindaco di Imperia era Claudio Scajola. Ora ti ritrovi a quasi cinquant’anni e il sindaco di Imperia chi è? Claudio Scajola. Ti viene quasi il dubbio che i liguri lo abbiano votato per questo: Scajola li fa sentire ancora ragazzi. Una specie di sindrome di Stoccolma, la sindrome di Scajola. Si sono affezionati al potere che li tiene ostaggi da ...

Migranti - italiani spaccati sul respingimento dei barconi. Sì all'accoGlienza - ma se lavorano gratis : MILANO - La percezione di una accoglienza 'gratis', senza che sia necessario lavorare e anzi vivendo alle spalle dello Stato, è quel che fa stortare lo sguardo verso i Migranti negli occhi degli ...

Turismo sostenibile - aGli italiani piace ma in pochi lo praticano : agli italiani piace il Turismo che rispetta l’ambiente e cerca di ridurre il consumo energetico e di risorse del territorio. Nonostante la crescente sensibilità ambientale, però, sono ancora pochi gli italiani che nel 2018 dichiarano di praticare realmente un Turismo green (solo il 20% contro il 18% del 2017). E’ questo in sintesi il quadro che emerge dall’anticipazione dei dati dell’VIII rapporto ‘Gli italiani, il ...