Giuseppe Conte | Consiglio europeo spartiacque | sui migranti in gioco i

Migranti - Giuseppe Conte alla Camera : “Italia farà la sua parte - sono in gioco i valori dell’Ue” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferisce alla Camera in vista del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno e concentra la sua attenzione soprattutto sul tema dei Migranti: "Sulla migrazione sono in gioco i valori dell'Ue, l'Italia continuerà a fare la sua parte, da anni salviamo l'onore dell'Europa nel Mediterraneo".Continua a leggere

Giuseppe Conte - Lifeline : l'incontro segreto con Emmanuel Macron che ha sbloccato la situazione : Si è sbloccato il caso Lifeline : la Ong sbarcherà a Malta , gli immigrati dovrebbero venire divisi in quote tra i paesi della Ue. Ma dopo giorni di polemiche e attacchi, come si è risolta la ...

Chi è Ewa Aulin - la suocera di Giuseppe Conte : Biondissima e sensuale, Ewa Aulin è stata una delle dive più amate degli anni Settanta. Scomparsa dal mondo del cinema, oggi è diventata la suocera di Giuseppe Conte. Della vita privata del premier si sa poco e niente. L’unica certezza è che ha una ex moglie, Valentina, che fa l’avvocato proprio come lui e che l’ha sempre difeso dalle critiche. La coppia ha un figlio, Niccolò, che ha 11 anni. Nel cuore di Giuseppe Conte però ...

Chi è la suocera di Giuseppe Conte? Dai film di Tinto Brass all’anonimato - Ewa Aulin ed il suo ‘interessante’ passato : Una suocera celebre per Giuseppe Conte: ecco chi è la madre di Olivia Paladino, fidanzata del neo Presidente del Consiglio italiano Si scava nel privato del neo Premier Giuseppe Conte. La vita sentimentale del Presidente del Consiglio italiano viene a galla e rivela particolari interessanti. Dopo la fine del matrimonio con Valentina Fico, il politico ha iniziato una relazione con la bella e giovane Editorial Manager del Plaza Hotel di Roma, ...

Giuseppe Conte : la madre della sua compagna Olivia è Ewa Aulin - nota attrice di Hollywood : Giuseppe Conte 53 anni nuovo premier del governo italiano, è sempre stato un uomo Conteso da decine di donne. Questo, fin dall'adolescenza, quando all'epoca Giuseppe frequentava il Liceo Classico di San Marco in Lamis. Le ragazze hanno sempre fatto parte della vita di Conte, il quale è sempre stato un bel giovanotto, aitante e ben vestito. Questo nonostante, il futuro premier non provenisse da una famiglia realmente agiata. Il padre, Nicola, era ...

Giuseppe Conte - confidenza ai suoi : 'In Europa ce li abbiamo tutti contro' : Matteo Salvini è il bersaglio dell'Europa e Giuseppe Conte , al vertice europeo sugli immigrati viene messo con le spalle al muro: 'Ci sono populisti che soffiano sul fuoco, ministri dell'Interno che ...

Jean Claude Juncker - irritazione al vertice : 'Lo staff di Giuseppe Conte iperattivo' : Troppo iperattivo per Jean-Claude Juncker lo staff italiano al vertice europeo sull'immigrazione. Gli uomini del presidente del Consiglio Giuseppe Conte hanno infatti consegnato ai media presenti la ...