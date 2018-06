Giugliano NA | false prove | arrestati tre carabinieri

blogo

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Arresto e immediata sospensione dall'Arma per trein servizio presso la compagnia diin Campania, alle porte di Napoli, accusati di aver piantato delleper poter arrestare un uomo, un extracomunitario di cui non è stata resa nota l'identità, e accusarlo di essere coinvolto in attività terroristiche e venir così elogiati dall'Arma.Le cose non sono andate come pianificato e i tre uomini - due sottufficiali e un appuntato - sono ora accusati di falso ideologico, calunnia, detenzione e porto illegale di armi clandestine. Avrebbero, secondo quanto ricostruito, avrebbero arrestato l'uomo e gli avrebbero messo in casa una pistola non regolarmente registrata, così da poter configurare l'accusa di detenzione di armi clandestine per finalità di terrorismo internazionale.Le delicate indagini dalle Guardia di Finanza di Acerra, coordinate dalla Procura di Napoli ...