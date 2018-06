Giochi | LeoVegas | proibire pubblicità online incostituzionale

sportfair

: @LeoVegasUK contro il #decretodignita : “Proibire pubblicità #giochi #online è incostituzionale e danneggerà consum… - Jammasrl : @LeoVegasUK contro il #decretodignita : “Proibire pubblicità #giochi #online è incostituzionale e danneggerà consum… - Jammasrl : LeoVegas contro il Decreto Dignità: “Proibire pubblicità giochi online è incostituzionale e danneggerà consumatori… -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Milano, 27 giu. (AdnKronos) – La societàGaming, brand della societàAB quotata nei listini della borsa di Stoccolma e nell’indice Nasdaq, prende posizione contro il Titolo III dedicato alla ludopatia presente nel decreto Dignità, promosso dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Luigi Di Maio e lo invita a rivedere una proposta che “non rispetta la Costituzione italiana e non aiuta in alcun modo a risolvere il problema della ludopatia”. Secondo la società, ‘da un punto di vista puramente politico, questo decreto promuoverà considerevolmente il gioco d’azzardo illegale, poiché la possibilità di fareè il principale vantaggio degli operatori con licenza rispetto agli operatori non autorizzati. Gli operatori senza licenza continuerebbero a faresui siti web e sarebbe molto difficile far rispettare il ...