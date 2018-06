Giochi | LeoVegas | proibire pubblicità online incostituzionale 2

meteoweb.eu

: @LeoVegasUK contro il #decretodignita : “Proibire pubblicità #giochi #online è incostituzionale e danneggerà consum… - Jammasrl : @LeoVegasUK contro il #decretodignita : “Proibire pubblicità #giochi #online è incostituzionale e danneggerà consum… - Jammasrl : LeoVegas contro il Decreto Dignità: “Proibire pubblicità giochi online è incostituzionale e danneggerà consumatori… -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) (AdnKronos) – Sotto il profilo giuridico, “questo divieto è così ampio e poco approfondito che potrebbe impedire qualsiasi comunicazione al pubblico da parte degli operatori di gioco”. A differenza degli operatori fisici che hanno sale da gioco/negozi di scommesse sportive nelle strade, attraverso le quali attirare i giocatori, gli operatori di giocosono obbligati, in base all’accordo di licenza con i Monopoli di Stato, a commercializzare i loro prodotti solo attraverso canali di comunicazione a distanza. ‘La proposta del ministro Di Maio è pericolosa e controproducente sia per i cittadini italiani che per lo Stato, oltre a non avere le condizioni costituzionali”, dichiara Niklas Lindahl, Managing Director Italia diGaming. ‘Comprendiamo e condividiamo la preoccupazione sulla ludopatia, ma non è danneggiando gli ...