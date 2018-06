Giochi del Mediterraneo 2018 | il programma di mercoledì 27 giugno Gli orari e tutte le

Giochi del Mediterraneo 2018 : tutti gli azzurri in gara mercoledì 27 giugno. Programma - orari e tv : Oggi mercoledì 27 giugno andrà in scena la sesta giornata di gare ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Tanti italiani in gara per rimpinguare il nostro medagliere. Di seguito il calendario completo, il Programma dettagliato e tutti gli orari in cui vedremo in gara gli azzurri oggi mercoledì 27 giugno ai Giochi del Mediterraneo 2018. L’evento sarà trasmesso in ...

Calcio - Giochi del Mediterraneo 2018 : la Grecia batte la Francia e completa il lotto delle semifinaliste : Ultima giornata della fase a gruppi del torneo di Calcio a Tarragona, sede dei Giochi del Mediterraneo. Oggi sono state decise le quattro semifinaliste ed una di queste è l’Italia, che ha battuto la Libia per 6-0 vincendo di conseguenza il gruppo B. Era quello che gli azzurri dovevano fare, ovvero vincere e farlo con parecchi gol di scarto per superare il Marocco e prendersi il primo posto e così è stato. Scatenato Davide Merola con tre ...

Lotta - Giochi del Mediterrano 2018 : Chamizo - un ragazzo d’oro. Innattoni argento. E domani largo alle donne : Che due medaglie sarebbero arrivate era una certezza. Che almeno una fosse del metallo più prezioso anche. La seconda giornata dei Giochi del Mediterraneo dedicata alla Lotta libera si è conclusa con l’inno di Mameli suonato per Frank Chamizo e con il bell’argento di Simone Innattoni. La finale di Chamizo è stata mozzafiato, con un 15-4 rifilato senza troppi pensieri all’egiziano Moustapha Sami: “Mi mancava l’oro in questa ...

Tennis - Giochi del Mediterraneo 2018 : ottavi fatali a Fonio-Berrettini. Avanti Stefanini-Bronzetti : Agrodolce per i colori azzurri la prima giornata di Tennis ai Giochi del Mediterraneo: nel torneo di doppio maschile si ferma agli ottavi la corsa di Giovanni Fonio e Jacopo Berrettini, mentre Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini avanzano ai quarti, dove domani affronteranno le turche Ipek Oz e Basak Eraydin. Stefanini e Bronzetti hanno superato le slovene Veronika Erjavec e Manca Pis in due set per 6-4 6-3, mentre Berrettini e Fonio hanno ...

Boxe - Giochi del Mediterraneo 2018 : Raffaele Di Serio conquista i quarti di finale. Sconfitto Francesco Magrì : Al Pabellon de Torredembarra, protagonisti due azzurri in due differenti categorie di peso nella seconda giornata del pugilato a questi Giochi del Mediterraneo 2018. Raffaele Di Serio, nei “Pesi Gallo“, ha vinto ai punti con verdetto unanime (5-0) negli ottavi di finalecontro il kosovaro Besfort Merlaku. Il casertano, a caccia di una medaglia per fare esperienza a livello internazionale, si era già fatto vedere negli Europei Under22, ...

Ginnastica - Giochi del Mediterraneo 2018 : Finali di Specialità - risultati e podi. Italia con 2 medaglie : A Tarragona (Spagna) si sono disputate le Finali di Specialità dei Giochi del Mediterraneo 2018, rassegna riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Concluso il programma della Ginnastica artistica, di seguito tutti i risultati. VOLTEGGIO (femminile): L’egiziana Nancy Taman rispetta il pronostico della vigilia vincendo (13.899) davanti alle slovene Tjasa Kysselef (13.733) e Teja Belak (13.499). PARALLELE ASIMMETRICHE: Trionfo ...

Lotta - Giochi del Mediterraneo 2018 : Frank Chamizo CORSARO del Mare Nostrum! Vittoria mai in discussione - apoteosi totale! : L’Italia s’è desta. Frank Chamizo conquista una strepitosa medaglia d’oro nella Lotta ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna, e si conferma il più grande interprete nella storia dello stile libero del nuovo millennio nel Bel Paese. L’italo-cubano non ha lasciato scampo all’egiziano Samy Moustafa nella finale della categoria -74, demolendolo con un perentorio 2-9 che conferma lo straordinario impeto ...

LIVE Ginnastica - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Lara Mori completa il tris! Che trionfo al libero. Argenti Lodadio e Grisetti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. A Tarragona (Spagna) ultima giornata di gare per la Ginnastica artistica, si disputano tutte le Finali di Specialità (quattro femminili e sei maschili): ci aspetta dunque una giornata davvero infinita che assegnerà ben dieci titoli e trenta medaglie. L’Italia vuole rimpinguare il proprio bottino dopo i due ori conquistati al femminile grazie alla squadra e a Lara ...