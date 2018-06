Ginnastica USA | Aly Raisman parla degli abusi per mano di Nassar | ' Ne sto uscendo a

Ginnastica - il ritorno in gara di Sofia Busato : un anno dopo l’infortunio - si riprende a sognare : Dalla rottura del legamento crociato al rientro in gara: ci è volato un anno esatto. Da quel maledetto riscaldamento agli Europei di Cluj-Napoca alla seconda tappa di Serie A al Mediolanum Forum di Milano: questo il viaggio di Sofia Busato, attesa da tutti gli appassionati di Ginnastica artistica, supportata in dodici mesi difficilissimi durante i quali però non ha mai mollato e ha sempre creduto di poter tornare in pedana per togliersi delle ...