Germania shock | fuori dai Mondiali Loew | “delusione enorme | difficile spiegare”

Germania sotto shock : trovata morta in Spagna attivista Spd : Germania sotto shock: trovata morta in Spagna attivista Spd La 28enne Sophie Losche, ex leader dei giovani socialdemocratici tedeschi in Baviera, era scomparsa da Lipsia da una settimana. Il suo corpo a 1.800 chilometri di distanza. Arrestato il camionista che le aveva dato un passaggio Continua a leggere L'articolo Germania sotto shock: trovata morta in Spagna attivista Spd proviene da NewsGo.