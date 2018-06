Germania | presidente Spd non esclude nuove elezioni

Germania - presidente Baviera promette : La Csu bavarese deciderà oggi se insistere su una politica di respingimenti ai confini tedeschi, ha annunciato il presidente bavarese Markus Soeder.

Germania-Romania : prosegue visita presidente Iohannis in Baviera : Il riconoscimento è stato assegnato al capo dello Stato per la promozione costruttiva e lungimirante, durante l'intera carriera politica, dei valori democratici, di una società unita e della fiducia ...

Colombia-Germania : presidente Santos a Merkel - Lampada della pace possa illuminare decisioni politiche : Il riconoscimento, assegnato dall'ordine francescano e considerato una sorta di Nobel del mondo cattolico, era stato assegnato nel 2016 allo stesso Santos, a suggello degli sforzi condotti per ...

Trump-Merkel : Dazi - Gerusalemme e Iran/ Il presidente USA rispedisce in Germania Angela dopo sole tre ore : Usa-Germania, incontro lampo Merkel-Trump, solo 150 minuti per la cancelleria tedesca: quante frizioni fra i due. I due leader politici non si amano e lo si è capito chiaramente(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 22:19:00 GMT)

Andrea Nahles Presidente SPD - Germania/ Ha vinto il derby "rosa" con Simona Lange tra i Socialdemocratici : Germania, Spd sceglie Andrea Nahles: è lei la nuova leader del Partito socialdemocratico. I suoi ruoli precedenti, il discorso e i suoi programmi per il Paese.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 16:21:00 GMT)

Germania : Nahles eletta prima presidente Spd con 66 - 3%

