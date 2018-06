Germania | i Campioni del Mondo tornano a casa come la Spagna nel 2014 e l’Italia 2010 | se

Corea del Sud-Germania 2-0 - Mondiali 2018 : disfatta tedesca! La Corea firma l’impresa ed elimina i campioni del mondo! : Clamoroso a Kazan! Quello che sembrava impensabile fino a poche settimane fa è accaduto: la Germania campione del mondo in carica, imbattibile fino all’inizio di questo Mondiale, saluta la Russia con anticipo. Serviva una vittoria alla squadra di Loew contro la Corea del Sud e invece è arrivata una tremenda sconfitta per 2-0. Una beffa, perché la contemporanea vittoria per 3-0 della Svezia sul Messico aveva fatto in modo che ai tedeschi ...

La Germania come la Spagna - la maledizione dei Campioni del Mondo colpisce ancora : la storia salva solo il… Brasile : La Germania ko ai Mondiali di Russia 2018, ma la vera avversaria non è la Corea del Sud: sui tedeschi la maledizione dei Campioni del Mondo Un risultato clamoroso: la Germania non riesce ad imporsi sulla Corea del Sud nell’ultimo match della fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018, venendo così incredibilmente eliminata dalla Coppa del Mondo. I giocatori della Corea del Sud hanno dato il massimo fino alla fine, nonostante ...

Anche la Germania ha la sua Corea. Campioni in carica fuori dal Mondiale : Per il terzo Mondiale consecutivo i Campioni in carica escono al girone eliminatorio. Dopo Italia e Spagna tocca alla Germania. I tedeschi perdono 2-0 con la Corea del Sud nel match della terza ...

VIDEO Germania eliminata dai Mondiali! I Campioni del Mondo battuti dalla Corea - i gol di Kim e Son : La Germania è stata eliminata dai Mondiali 2018 di calcio! I Campioni del Mondo devono dire addio al sogno di difendere il titolo, si sono dovuti arrendere subito nella fase a gironi: decisiva la clamorosa sconfitta contro la Corea del Sud. I tedeschi dovevano battere gli asiatici per volare agli ottavi di finale e invece sono crollati 2-0 in una partita surreale. L’incontro si è risolto in pieno recupero con un gol di Kim sugli sviluppi ...

Mondiali : la Corea del Sud batte la Germania 2-0 ed elimina i campioni del mondo : Dopo 6' di recupero Germania-Corea del Sud è finita 2-0 e i tedeschi campioni del Mondo in carica escono dai Mondiali di Russia (la Svezia ha battuto il Messico 3-0 e li ha scavalcati al secondo posto nel girone F). Un risultato clamoroso e inaspettato. I Coreani del Sud erano infatti a zero punti e non avevano più nulla da chiedere a questa partita. Partita giocata però 'alla morte' e chiusa da ...

VIDEO Germania-Svezia 2-1 - Mondiali 2018 : gli highlights - Kroos salva i Campioni del Mondo al 95'! : La Germania non muore mai e si salva ancora una volta! I Campioni del Mondo sconfiggono la Svezia con un gol al 95′ nonostante l’uomo in meno e rimangono pienamente in corsa ai Mondiali 2018: i tedeschi, con l’uomo in meno, sono riusciti a ribaltare gli scandinavi e ora possono proseguire la propria avventura nel torneo. Di seguito il VIDEO con gli highlights di Germania-Svezia. CLICCA QUI PER GLI highlights DI ...

Germania-Svezia 2-1 : Kroos salva i campioni del mondo al 95' : La Germania batte la Svezia al 95' e in dieci uomini , 2-1, , dopo aver perso al debutto. In gol Toivonen, Reus e in extremis Kroos. Espulso Boateng. LEGGI LA CRONACA

LIVE Germania-Svezia - Mondiali 2018 in DIRETTA : 0-0 - sfida da dentro o fuori per i campioni del mondo in carica : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Germania-Svezia, seconda sfida del gruppo F dei Mondiali 2018. È già dentro o fuori per i campioni del mondo in carica. Il debutto col Messico si è rivelato un flop ed ora i tedeschi sono obbligati a vincere le prossime due partite. Hanno le carte in regola per farlo ma la pressione è tutta sulle spalle di Neuer e compagni, che non hanno alternative. A cominciare da stasera, quando la Germania ...

Mondiali 2018 - Germania-Svezia : c’è un solo risultato per i campioni in carica. Tedeschi sotto pressione : Nel Mondiale delle sorprese tocca alla Germania. Le delusione più grande del primo giro di partite è arrivata proprio dai campioni in carica, sorpresi dal Messico ed ora costretti ad inseguire, spalle al muro. Niente di compromesso, perché i Tedeschi hanno le carte in regola per vincere le prossime due partite. Semplicemente non hanno alternative: il pareggio con la Svezia, infatti, non basterà ai ragazzi del CT Loew per evitare una eliminazione ...

Germania-Messico 0-1 - è la sesta volta che i campioni 'bucano' l'esordio mondiale : Il mondiale di Russia 2018 ha offerto la sua prima sorpresa. La Germania campione in carica, infatti, è stata sconfitta dal Messico nel match d'esordio, 1-0 in favore dei centroamericani [VIDEO] con il gol segnato da Lozano al 35' del primo tempo. I tedeschi non perdevano un match d'esordio al mondiale da 36 anni, dalla clamorosa sconfitta per 1-2 subita dall'Algeria in Spagna. Si tratta della sesta volta nella storia della Coppa della Mondo che ...

Germania-Messico 0-1 - è la sesta volta che i campioni 'bucano' l'esordio mondiale : Per trovare un'altra nazionale campione in carica sconfitta all'esordio bisogna poi fare un salto di 32 anni: siamo nel 1982 quando l' Argentina perde il match inaugurale della Coppa del Mondo di ...

Mondiali 2018 - Germania-Messico 0-1 - Video Gol - : Lozano gela i campioni in carica : Primi dieci minuti del secondo tempo di Germania-Messico, i campioni del mondo in difficoltà all'esordio. 55 Lozano sempre pericoloso sulla sinistra, è il migliore in campo fino ad ora il messicano. ...

Germania flop : campioni battuti dal Messico : Storica vittoria del Messico , che nella partita d'esordio ai Mondiali di Russia batte i campioni del mondo della Germania . Il gruppo F delle qualificazioni si apre con una sorpresa, grazie a un gol di Lozano al 35' del primo tempo. Non basta il forcing dei tedeschi per raddrizzare la 'prima' a Mosca.

Mondiali Russia 2018 - la Germania cade all’esordio : un ottimo Messico batte 1-0 i campioni in carica : È caduto il primo mostro sacro dei Mondiali di Russia, ed è quello che fa più rumore. Se già il pareggio dell’Argentina con l’Islanda e le difficoltà della Francia con l’Australia avevano dati i primi segnali di una competizione imprevedibile, la sconfitta dei campioni in carica della Germania è la conferma di un inizio di torneo veramente a sorpresa. Muller e compagni cedono il passo a un ottimo Messico, che ha messo a segno ...