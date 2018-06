Germania fuori dai Mondiali | l' ironia impazza sui social | ' E adesso buone vacanze!'

Mondiali 2018 - la Germania fuori fa felici gli italiani sui social : "Ciao ciao crucchi" : La notizia ha subito avuto un grande impatto mediatico con i vari tifosi in giro per il mondo che hanno commentato questa incredibile debacle da parte di una delle nazionali più quotate alla vittoria ...

Germania shock : fuori dai Mondiali. Loew : “delusione enorme - difficile spiegare” : “E’ una enorme delusione, c’e’ silenzio totale nella squadra, non siamo ancora in grado di dire nulla. E’ difficile spiegare perchè non ce l’abbiamo fatta”. Lo ha detto l’allenatore della Germania Joachim Loew, dopo la sconfitta con la Corea del Sud, che ha eliminato i tedeschi campioni in carica nella fase a gironi di Russia 2018. L'articolo Germania shock: fuori dai Mondiali. Loew: ...

La Germania fuori dal mondiale - anche i tedeschi hanno la loro Corea : Se i tedeschi fossero un popolo superstizioso, avrebbero dovuto sapere che il disastro era dietro l’angolo. Perché? Perché non c’è due senza tre e le ultime due squadre campioni del mondo prima di loro sono state eliminate al primo turno nel campionato del mondo successivo. È successo all’Italia in Sudafrica e alla Spagna in Brasile. Oggi tocca alla Germania in Russia per mano (nel caso del calcio sarebbe meglio dire gambe) della Corea del ...

La Germania è fuori dai Mondiali : Ha clamorosamente perso contro la Corea del Sud ed è stata superata dalla Svezia, che ha battuto 3-0 il Messico nell'ultimo turno del Gruppo F The post La Germania è fuori dai Mondiali appeared first on Il Post.

Mondiali Russia 2018 - verso gli ottavi : chi rischia di star fuori (Argentina) e possibili accoppiamenti - come Brasile-Germania : L’unica big che rimane appesa a un filo è l’Argentina. Tutto ancora aperto pure per Brasile e Germania, che però hanno il destino nelle proprie mani e rischiano di trovarsi una contro l’altra agli ottavi. Non deve distrarsi neanche il Portogallo, nonostante i gol di Cristiano Ronaldo. In quattro giorni il Mondiale di Russia 2018 entra nel vivo: è il momento dei primi verdetti con la composizione degli ottavi di finale che ...