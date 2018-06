Germania eliminata | il web si scatena e per la Corea del Sud è grande festa FOTO

Mondiali : Germania eliminata : ANSA, - ROMA, 27 GIU - La Germania è stata eliminata dai Mondiali di Russia 2018. I campioni del mondo in carica sono stati sconfitti 2-0 dalla Corea del Sud nell'ultima partita del gruppo F.

VIDEO Germania eliminata dai Mondiali! I Campioni del Mondo battuti dalla Corea - i gol di Kim e Son : La Germania è stata eliminata dai Mondiali 2018 di calcio! I Campioni del Mondo devono dire addio al sogno di difendere il titolo, si sono dovuti arrendere subito nella fase a gironi: decisiva la clamorosa sconfitta contro la Corea del Sud. I tedeschi dovevano battere gli asiatici per volare agli ottavi di finale e invece sono crollati 2-0 in una partita surreale. L’incontro si è risolto in pieno recupero con un gol di Kim sugli sviluppi ...

Classifiche Mondiali 2018 : i risultati delle partite. Germania eliminata - super Argentina-Francia agli ottavi : I Mondiali 2018 di calcio si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. Un mese intero di partite e di grande spettacolo, tanta adrenalina e grandi incontri tra i migliori campioni di tutto il Pianeta che si daranno battaglia per la conquista del titolo più prestigioso e ambito. La fase a gironi prevede 8 gruppi da 4 squadre ciascuno che si affronteranno tra loro in una partita unica: le prime due classificate di ogni raggruppamento ...

Tabellone Mondiali Russia 2018 – Il quadro degli ottavi - passano Svezia e Messico : Germania eliminata : Tabellone Mondiali Russia 2018, ecco il quadro degli ottavi di finale della competizione, con la Svezia che approda al prossimo turno da prima in classifica Tabellone Mondiali Russia 2018, il quadro degli ottavi di finale. Emozioni a non finire nella competizione russa, dopo la serata da favola dell’Argentina, oggi in campo altre 4 gare che andranno a delineare il quadro del primo turno ad eliminazione diretta. Pathos clamoroso nel girone ...

