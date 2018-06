Germania eliminata dai mondiali | rispunta il tweet di Ballack che irrideva l' Italia

huffingtonpost

: ???? 1998: Francia campione ???? 2002: Francia eliminata ai gironi ???? 2006: Italia campione ???? 2010: Italia eliminata… - Eurosport_IT : ???? 1998: Francia campione ???? 2002: Francia eliminata ai gironi ???? 2006: Italia campione ???? 2010: Italia eliminata… - borghi_claudio : Volete dirmi che noi siamo stati eliminati dalla Svezia che non si capisce come possa esistere con la sua coroncina… - OptaPaolo : 4/5 - Questa è la quarta volta negli ultimi 5 Mondiali che la squadra campione del mondo in carica (#GER) viene eli… -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Duedi scherno contro l'non qualificata ai, firmati Michael, ex giocatore della. Pochi minuti dopo l'eliminazione dei tedeschi dalla coppa del mondo in corso in Russia, i messaggi sono diventati di nuovo virali in rete. "Campioni del mondo adesso?",tava ironicoa margine della disfatta azzurra contro la Svezia. E rincarava la dose: "Una preghiera per l'".Ehi @. Dicevi? pic.twitter.com/1LWHd5vGt5 — Marco Castelnuovo (@chedisagio) 27 giugno 2018La sorte però ha voluto che, un anno dopo, proprio la nazionale disia statadal Messico e dalla Svezia, per mano della Corea del Sud. E i tifosini, com'era immaginabile, hanno tirato fuori dal cassetto virtuale proprio quei messaggi.Così come è tornata a girare sul web l'intervista rilasciata da Schweinsteiger, anche lui al ...