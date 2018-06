Germania Corea del Sud 0 - 2 | i tedeschi sconfitti escono dai Mondiali di Russia

Germania eliminata - il web si scatena e per la Corea del Sud è grande festa [FOTO] : 1/13 ...

Mondiali 2018 - Messico-Svezia 0-3; Corea del Sud-Germania 2-0 : MOSCA - Sulla spalla di Hummels , contro i guanti di Cho dopo i gol di Kim e Son , si consuma l'eliminazione della Germania dal Mondiale . Anche i tedeschi hanno così la loro Corea del Sud nella loro ...

VIDEO Corea del Sud-Germania 2-0 - gli highlights : i tedeschi eliminati dai Mondiali 2018! : La Germania è stata eliminata dai Mondiali 2018 di calcio! Questa è la grande notizia del giorno. I Campioni del Mondo si sono suicidati contro la Corea del Sud: bastava una vittoria contro la modesta compagine asiatica e invece i tedeschi sono stati travolti 2-0 nel recupero, incappando nella prima storica eliminazione al girone. Un contraccolpo pesantissimo per gli uomini di Low, un tonfo davvero inatteso: la sconfitta all’esordio contro ...

Corea del Sud-Germania 2-0 - Mondiali 2018 : disfatta tedesca! La Corea firma l’impresa ed elimina i campioni del mondo! : Clamoroso a Kazan! Quello che sembrava impensabile fino a poche settimane fa è accaduto: la Germania campione del mondo in carica, imbattibile fino all’inizio di questo Mondiale, saluta la Russia con anticipo. Serviva una vittoria alla squadra di Loew contro la Corea del Sud e invece è arrivata una tremenda sconfitta per 2-0. Una beffa, perché la contemporanea vittoria per 3-0 della Svezia sul Messico aveva fatto in modo che ai tedeschi ...

Clamoroso : Germania eliminata e ultima nel girone sconfitta dalla Corea del Sud 2-0 : LEGGI LA CRONACA

La Germania fuori dal mondiale - anche i tedeschi hanno la loro Corea : Se i tedeschi fossero un popolo superstizioso, avrebbero dovuto sapere che il disastro era dietro l’angolo. Perché? Perché non c’è due senza tre e le ultime due squadre campioni del mondo prima di loro sono state eliminate al primo turno nel campionato del mondo successivo. È successo all’Italia in Sudafrica e alla Spagna in Brasile. Oggi tocca alla Germania in Russia per mano (nel caso del calcio sarebbe meglio dire gambe) della Corea del ...

Germania Corea del Sud 0 - 2 : i tedeschi sconfitti dalla Corea del Sud escono dai Mondiali di Russia : La Germania è fuori dai Mondiali di Russia. La nazionale tedesca è stata eliminata nella fase a gironi dopo la sconfitta per 2 a 0 contro la Corea del Sud. Respinti, verrebbe da dire, vista la più grave crisi politica della sua carriera che sta attraversando la cancelliera Angela Merkel a causa della disputa sui respingimenti forzati chiesti a gran voce dal ministro dell'Interno Seehofer. Una disputa che rischia di avere ...

Anche la Germania ha la sua Corea. Campioni in carica fuori dal Mondiale : Per il terzo Mondiale consecutivo i Campioni in carica escono al girone eliminatorio. Dopo Italia e Spagna tocca alla Germania. I tedeschi perdono 2-0 con la Corea del Sud nel match della terza ...

Mondiali Russia 2018 - clamorosa eliminazione della Germania : i tedeschi perdono contro la Corea e tornano a casa : La Germania campione in carica è fuori dal Mondiale. Se l’Argentina ha scacciato i suoi incubi, quelli dei tedeschi si sono concretizzati e hanno preso le sembianze della Corea del Sud. La squadra di Loew viene eliminata dalla competizione russa per mano degli asiatici, che si impongono con un incredibile 2 a 0, relegando la Germania all’ultimo posto nel girone. I tedeschi fanno quindi tutto con le loro mani, nonostante l’altra ...

Corea del Sud batte Germania 2-0 : tedeschi fuori dai mondiali : Germania eliminata dai mondiali di Russia 2018. I campioni del Mondo in carica hanno perso per 2-0 contro la Corea del Sud, chiudendo all’ultimo posto nel girone F con 3 punti, dietro alla stessa Corea del Sud (3 punti, ma una migliore differenza reti), anch’essa eliminata. A decidere il match, disputato a Ekaterinburg, le reti nel […] L'articolo Corea del Sud batte Germania 2-0: tedeschi fuori dai mondiali è stato realizzato ...

Corea del Sud-Germania 2-0 : i tedeschi sono eliminati dal Mondiale. Risultato in diretta LIVE : La Germania di Loew, campione del Mondo in carica, abbandona la Russia uscendo sconfitta dalla Corea del Sud. 27 giu 17:58 L'attaccante del Tottenham mette la parola fine al discorso: il suo gol ...

VIDEO Germania eliminata dai Mondiali! I Campioni del Mondo battuti dalla Corea - i gol di Kim e Son : La Germania è stata eliminata dai Mondiali 2018 di calcio! I Campioni del Mondo devono dire addio al sogno di difendere il titolo, si sono dovuti arrendere subito nella fase a gironi: decisiva la clamorosa sconfitta contro la Corea del Sud. I tedeschi dovevano battere gli asiatici per volare agli ottavi di finale e invece sono crollati 2-0 in una partita surreale. L’incontro si è risolto in pieno recupero con un gol di Kim sugli sviluppi ...

Pagelle Germania-Corea del Sud - Mondiali 2018 : 0-2. Kim Young-Gwon e Son Heung-Min mandano i tedeschi all’inferno! : CLICCA QUI PER IL LIVE DI COREA DEL SUD-GERMANIA L’incredibile è avvenuto! La Germania è fuori dai Mondiali! La squadra del CT Loew perde 2-0 contro una Corea del Sud coriacea e generosa che voleva chiudere in maniera dignitosa, e ci riesce. I campioni del mondo in carica giocano un primo tempo davvero sotto tono, mentre nella ripresa si svegliano tardi, attaccando alla disperata e, quasi mai, in maniera corale. Di occasioni vere e proprio ...

Germania eliminata dai Mondiali Clamoroso ko con la Corea Svezia e Messico agli ottavi : La Germania e' fuori dal Mondiale di Russia 2018. La sconfitta di Kazan per 2-0 contro la Corea del Sud nell'ultima giornata del girone F e la contemporanea vittoria della Svezia sul Messico mette fuori gioco i tedeschi, la cui ultima eliminazione al primo turno di una Coppa del Mondo risaliva al 1938. A siglare i gol della vittoria della Corea Kim Young-gwon al 93' e Son Heung-min al 96'. Segui su affaritaliani.it