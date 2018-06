Genoa - Criscito notte ok - lascia ospedale : ANSA, - GENOVA, 27 GIU - Domenico Criscito è stato dimesso questa mattina dall'ospedale San Martino di Genova dove era ricoverato da ieri in seguito all'intervento di riduzione della frattura al ...

Genoa - Criscito notte ok - lascia ospedale : ANSA, - GENOVA, 27 GIU - Domenico Criscito è stato dimesso questa mattina dall'ospedale San Martino di Genova dove era ricoverato da ieri in seguito all'intervento di riduzione della frattura al ...

Genoa : Criscito operato a dito piede : ANSA, - GENOVA, 26 GIU - Operazione perfettamente riuscita per Mimmo Criscito che ieri si era fratturato in un incidente domestico il quinto dito del piede sinistro. L'intervento è stato eseguito dal ...

Infortunio Criscito - il comunicato del Genoa : lungo stop : Infortunio Criscito, il Genoa ha comunicato i tempi di recupero dal problema al piede dopo l’operazione di questa mattina “Il Genoa Cfc comunica che è perfettamente riuscito l’intervento al piede sinistro cui si è sottoposto stamani il calciatore Domenico Criscito presso l’Ospedale Policlinico San Martino di Genova. A intervenire chirurgicamente il dottor Federico Santolini, coadiuvato dal dottor Lamberto Felli. Il giocatore potrà ...

Serie A Genoa - per Criscito frattura al dito del piede sinistro : GENOVA - Tegola in casa Genoa a dieci giorni dal via della nuova stagione. Mimmo Criscito a causa di un incidente domestico "ha riportato la frattura scomposta del quinto dito del piede sinistro" . Il ...

Genoa - Criscito si deve operare : frattura scomposta al mignolo del piede sinistro : Imprevisto per il Genoa a dieci giorni dal via della nuova stagione. Mimmo Criscito, appena rientrato in Italia e tornato anche in nazionale con Mancini, a causa di un incidente domestico 'ha ...

Infortunio Criscito - tegola Genoa : il comunicato del club : Infortunio Criscito – “Il Genoa Cfc comunica che il calciatore Domenico Criscito, a seguito di incidente domestico, ha riportato la frattura scomposta del quinto dito del piede sinistro. Il calciatore sarà sottoposto domani a intervento di riduzione e osteosintesi presso la clinica ortopedica dell’Ospedale San Martino di Genova. L’operazione chirurgica verrà eseguita dai professori Felli e Santolini. Criscito dovrebbe tornare a ...

Genoa - infortunio domestico per Criscito : frattura del quinto dito del piede sinistro per il difensore rossoblu : Il club rossoblu fa sapere che Criscito ha riportato la frattura scomposta del quinto dito del piede sinistro in seguito ad un incidente domestico Brutte notizie in casa Genoa, Domenico Criscito infatti ha riportato la frattura al quinto dito del piede sinistro. A riportarlo è il club rossoblu con un comunicato sul sito: “il Genoa Cfc comunica che il calciatore Domenico Criscito, a seguito di incidente domestico, ha riportato la frattura ...

Criscito : 'Il Genoa è stata una scelta di cuore' : GENOVA - 'Mi è mancato il derby. Ne ho vinti 5 su 7, spero di continuare. Sono rimasto sempre in ottimi rapporti col Genoa. C'è stato un contatto col presidente, poi ci siamo visti a Milano e in 10 ...

Genoa - Criscito : 'Col cuore sono sempre stato qui - ho rinunciato a offerte importanti' : Dopo 7 anni le strade del Genoa e di Mimmo Criscito sono tornate a unirsi. Oggi il difensore ex Zenit San Pietroburgo è stato presentato ufficialmente presso il Galata Museo del Mare, da dove ha ...

Genoa - presentato Criscito : “il derby mi è mancato” : “Il derby mi è mancato, ne ho vinti 5 su 7 e spero di vincerne ancora”. Sette anni lontano da Genova e dal ‘suo’ Genova, ma per Mimmo Criscito è come se nulla fosse cambiato. Il difensore ex Zenit è stato presentato con una cerimonia al Galata Museo del Mare ed è pronto a vestire di nuovo la maglia rossoblù dopo le sette stagioni in Russia. “Con il Genoa sono sempre rimasto in ottimi rapporti – ha raccontato ...

Criscito si presenta : "Champions? Macché - meglio il Genoa!" : Mimmo Criscito è tornato "perché innamorato del Genoa, di questa squadra che mi ha fatto crescere". È stato presentato questa mattina il nuovo , e vecchio, difensore rossoblù di ritorno dall'...

Genoa - ufficiale l’arrivo di Criscito : “è il primo grande colpo del mercato estivo” : Domenico Criscito è un nuovo giocatore del Genoa, ad ufficializzarlo è un tweet del club rossoblu sul proprio profilo Domenico Criscito torna al Genoa. Il club rossoblu ha ufficializzato su twitter l’acquisto del difensore, in scadenza di contratto con lo Zenit San Pietroburgo. Il 31enne Criscito aveva lasciato il Genoa dopo tre stagioni nel 2011 per trasferirsi al club russo. “Certi amori non finiscono mai. Soprattutto se sono ...

Calciomercato Genoa - ufficiale : Criscito è il primo colpo : GENOVA - Mimmo Criscito è il primo grande colpo del Genoa . L'affare era nell'aria da diverso tempo, ma adesso è stato ufficializzato dal club di Preziosi. Si tratta di un ritorno per il difensore ...