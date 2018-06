Gb | fuoco dilaga in brughiera dintorni Manchester | è allarme

Incendio a est di Manchester - il fuoco dilaga nella brughiera : case evacuate e scuole chiuse : Stato di emergenza nel Regno Unito per un Incendio divampato nella brughiera (Saddleworth Moor) fra le propaggini rurali della Grande Manchester, in Inghilterra, dove decine di vigili del fuoco sono al lavoro per domare le fiamme alimentate anche dalle alte temperature e dalla scarsa umidità. Sono state evacuate una cinquantine di case in via precauzionale e sono state chiuse due scuole. La paura è stata tanta nelle scorse ore in alcuni ...