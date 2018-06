Gaza | lancio di razzi Hamas verso Israele | notte nei rifugi

Gaza : incidente su confine - sale a 3 bilancio morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

“Anche una neonata soffocata dai gas”. Gaza - il drammatico bilancio degli scontri : 59 morti e 2.700 feriti : 59 morti , tra cui una neonata palestinese e 2.700 feriti . È il triste bilancio della giornata di scontri a Gaza , in concomitanza con l’inaugurazione dell’ambasciata americana a Gerusalemme. La piccola vittima, identificata come Leila al-Ghandour, di otto mesi, è morta dopo aver inalato ieri gas lacrimogeni negli scontri fra le forze israeliane e i manifestanti palestinesi lungo la linea di demarcazione della Striscia di Gaza . Lo ha ...

