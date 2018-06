Gay : Padova Pride - il 30 giugno la sfilata regionale Veneto 2018 (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “Come organizzatori ma anche come persone LGBTI sentiamo fortemente l’emozione per questa giornata frutto di molto lavoro e molte energie spese ‘ racconta Mattia Galdiolo, Portavoce del Padova Pride 2018 – Le ultime notizie, sia legate ai Pride che si sono già svolti in varie città d’Italia, che ai fatti recentemente accaduti a Padova, ci raccontano di un contesto in cui ...

Gay : Padova Pride - il 30 giugno la sfilata regionale Veneto 2018 (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – La mattina del 30 giugno, a partire dalle 10 del mattino l’Associazione Amissi del Piovego offrirà a coloro che decideranno di arrivare in città in anticipo un tour in barca a remi lungo le Mura di Padova con partenza ogni 15/20 minuti da Piazza Delia vicino al Ponte della Specola.A partire dalle 15.00 l’appuntamento sarà in Prato della Valle da dove, alle 16.00, partirà il corteo accompagnato ...

Gay : Padova Pride - il 30 giugno la sfilata regionale Veneto 2018 : Padova, 27 giu. (AdnKronos) – La macchina organizzativa del Comitato Padova Pride sta lavorando febbrilmente per completare gli ultimi preparativi per il corteo dell’orgoglio LGBTI al quale sabato 30 giugno convergeranno da tutto il triVeneto per festeggiare il Pride regionale Veneto 2018. Un lungo serpentone colorato che partirà alle 16.00 da Prato della Valle per attraversare la città attraverso via Luca Belludi, Riviera Businello, ...