Galliani | “Milan out coppe? No comment | solo dispiacere da tifoso”

calcioweb.eu

: Se le motivazioni riguardassero il triennio ante #YonghongLi occorre dare le giuste colpe alla gestione #Berlusconi… - wmilan1980 : Se le motivazioni riguardassero il triennio ante #YonghongLi occorre dare le giuste colpe alla gestione #Berlusconi… - AscioneMauri : @rwivkw @SimoneVazzana Il Milan le sa già..non vorrei che negli in questione siano usciti fuori gli impicci di galliani - PTorny : Siccome si parla di vergogna, milan vergognoso ecc...ecc..... La domanda è:' è più vergognosa questa esclusione o q… -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) “Nessuno,come tifoso…”. Lo dice all’Adnkronos Adriano, ex amministratore delegato del Milan e attuale senatore di Forza Italia, esprimendo la sua amarezza per l’esclusione per un anno del club rossonero dallea seguito della decisione della Camera Giudicante dell’Uefa.preferisce “nonare” anche le voci di trattative per l’acquisto del Milan da parte di un nuovo pretendente, l’imprenditore Usa di origini italiane Rocco Commisso. (AdnKronos) L'articolo: “Milan out? Noda tifoso” CalcioWeb.