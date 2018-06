Galli della Loggia | Il Pd riparta dal servizio civile per tutti | 27 06 2018

Gallinari inaugura il campo di basket al Parco della Cecchina : ROMA - Il 29 giugno, all'interno del Parco della Cecchina , sarà inaugurato il campo da basket completamente ristrutturato grazie al contributo di UBI Banca . Si tratta di un intervento dal forte ...

'Guappo di cartone' - Galli della Loggia senza pietà : con tre parole distrugge il premier Giuseppe Conte : 'Ha fatto la figura del guappo di cartone'. Ernesto Galli della Loggia riduce così il premier Giuseppe Conte sul caso Francia/Italia. Galli della Loggia, ospite di Omnibus , su La7, risponde alla ...

Caro professor Galli della Loggia - con la scuola le sue predelle non hanno nulla a che fare : Qualche riflessione non richiesta sulla presente e viva: le proposte del prof Galli Della Loggia sono perlopiù di stampo gentiliano. Nessun timore, non è il solo, Gentile è vivo e lotta insieme a noi, potentemente quanto inconsapevolmente, per mancati approfondimenti e riflessioni interrotte, per puntini che non si sono uniti.Opera in parte dentro le scuole, in parte dentro il Miur, in parte nei dipartimenti universitari, e ...

Caro Galli della Loggia - alla Scuola manca autorevolezza - non cattedre più alte! : Con una lettera pamphlet di curioso reazionarismo, il professor Galli della Loggia indicava al governo, nel giorno della prima fiducia parlamentare, i suoi dieci stratagemmi per un primo rilancio della Scuola.Toni che hanno fatto molto discutere dentro le aule e, immancabilmente, fuori, nei social, con una forza divisiva che, onore al merito, indica che il "tema" c'è e la piaga dolente. Qualche osservazione sarà quindi ...

Carniti : SanGalli ricorda lo storico leader della Cisl : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – Il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, nel corso del suo intervento all’Assemblea, ricorda lo storico leader della Cisl dal 1979 al 1985, Pierre Carniti scomparso nei giorni scorsi. E Sangalli lo fa citando una poesia della zia di Carniti, Alda Merini: “chi regala le ore agli altri vive in eterno”. L'articolo Carniti: Sangalli ricorda lo storico leader della Cisl sembra essere il primo ...

SanGalli : aumento Iva sarebbe beffa e fine certa della ripresa : Roma, 7 giu. , askanews, Gli aumenti dell'Iva previsti per il 2019 dalle cleusole di salvaguardia sarebbero 'una beffa, oltre che la fine certa delle già modeste prospettive di ripresa'. Lo ha detto ...

Predella - gite solo in Italia - obbligo di alzarsi in piedi all’ingresso dei docenti : i prof contro la ‘scuola’ di Galli della Loggia : “Non capisco perché quest’uomo che non ha mai insegnato se non all’Università si permetta come tanti di dare consigli su come stare in classe”. Sono le parole di Verena Lopes, professoressa di lettere dell’istituto “Foscolo” di Torino a riassumere lo sdegno di molti docenti per l’articolo di Ernesto Galli della Loggia pubblicato sul Corriere della Sera di martedì 5 giugno. Il giorno dopo la lettera aperta del noto editorialista al ...

SCUOLA/ Galli della Loggia - quando la realtà è vittima di paternalismo e centralismo : "Cattedre più alte per i prof": è la sintesi delle 10 richieste contenute nella "Lettera sulla SCUOLA" che E. Galli della Loggia ha inviato ieri al nuovo ministro. EMANUELE CONTU(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 06:10:00 GMT)MATURITA' 2018/ Lettera aperta agli studenti candidati: siate voi stessi, con ironia e serietà, di L. MontecchiSCUOLA/ Le piccole "storie" che mancano a quella di Galli della Loggia, di G. Sponza

Le ricette sulla scuola di Galli della Loggia e il modello Bar dello Sport : Tra tutte le tematiche di politica pubblica, l’istruzione è l’unica per la quale diventiamo un popolo di commissari tecnici. Tutti a commentare come al Bar Sport l’ultima partita della Nazionale. Mister, perché non ha convocato il Gallo? Ministro, perché non rimette la predella in tutte le classi? S

Matrimonio all'interno di Fosforo - la festa della scienza di SeniGallia : La sposa è Michela Silvestri , animatrice e organizzatrice dell'evento che ogni primavera dà il via alle manifestazioni della spiaggia di velluto, divulgando la scienza a grandi e piccoli. Dalla ...

Frana Gallivaggio (SO) : il dipartimento della Protezione Civile segue l’evolversi della situazione : In relazione all’evento franoso che sta interessando il borgo di Gallivaggio, nel comune di San Giacomo Filippo (SO), il dipartimento della Protezione Civile sta seguendo con attenzione l’evolversi della situazione e, in continuo contatto con la Regione Lombardia e la Prefettura di Sondrio, ha provveduto all’attivazione del Comando Operativo di vertice Interforze della Difesa per garantire la massima assistenza alla popolazione interessata. Il ...

SeniGallia sempre più protagonista della scena teatrale : il cartellone 2018/2019 : Gli spettacoli dell'abbonamento di prosa si concludono il 15 marzo con Gaia De Laurentiis e Ugo Dighero protagonisti de " L'inquilina del piano di sopra ", un classico della comicità di Pierre ...

Lucio Russo parla della cultura classica al Perticari di SeniGallia : Il pensiero scientifico greco e la scienza moderna" Feltrinelli 1996, "Segmenti e bastoncini. Dove sta andando la scuola?" Feltrinelli 1998, "L'America dimenticata. I rapporti tra le civiltà e un ...