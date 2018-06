Galaxy Note 9 Presentazione | C’è La Data Ufficiale

Samsung Galaxy Note 9 sarà presentato nel Samsung Galaxy Unpacked del 9 agosto - è ufficiale : Samsung svela con oltre un mese di anticipo la data del prossimo Samsung Galaxy Unpacked, nel corso del quale sarà presentato il nuovissimo Samsung Galaxy Note 9. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 sarà presentato nel Samsung Galaxy Unpacked del 9 agosto, è ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 : presentazione il 9 agosto a New York - è ufficiale : La data è ormai ufficiale, il Samsung Galaxy Note 9 sarà presentato a New York il prossimo 9 agosto. L'invito è stato inviato a diverse persone, incluso il popolare YouTuber MKBHD che ha twittato: Samsung Unpacked is official. August 9th in New York. I'll be there. Pumped for Galaxy Note 9 pic.twitter.com/9esiHnu4V1 — Marques Brownlee (@MKBHD) June 27, 2018 Ancora una volta il noto leaker Ice Univerce aveva fornito delle ...

Immediatamente in Italia la patch di giugno per Samsung Galaxy S8 e Note 8 : a cosa servono? : Erano nell'aria, ma ora sono praticamente ufficiali alcune importanti novità concepite per gli utenti che sono in possesso di un Samsung Galaxy S8 e di un Note 8, almeno per quanto concerne le varianti no brand in commercio qui in Italia. Nella giornata di ieri ho avuto modo di fornirvi le prime testimonianze da parte di coloro che hanno avuto modo di provare l'aggiornamento di giugno sul penultimo modello della serie S, essendo stata avviata la ...

I Samsung Galaxy S9 - Galaxy S8 e Galaxy Note 8 approvati dall'esercito USA : I Samsung Galaxy S9, Galaxy S9 Plus, Galaxy S8, Galaxy S8 Plus e Galaxy Note 8 con Android 8.0 Oreo hanno ricevuto l'approvazione da parte dell'esercito USA

Samsung Galaxy Note 9 certificato dall'FCC : Il Samsung Galaxy Note 9 ha fatto la propria apparizione nel database dell'FCC (l'ente statunitense che si occupa di telecomunicazioni). Ecco tutti i dettagli

Già certificato il Samsung Galaxy Note 9 : uscita ben vicina - tutti i numeri modello : Nuovo passo in avanti per il Samsung Galaxy Note 9, più vicino che mai alla sua uscita. In queste ore riusciamo a commentare con i nostri lettori un passaggio fondamentale verso la presentazione del successore del Galaxy Note 8, ossia la propedeutica certificazione dell'organismo FCC (US Federal Communications Commission). Cosa apprendiamo dall'ente per la validazione americano? Proprio con l'intervento di queste ore, è stato approvato un ...

Una forza il Samsung Galaxy Note 9 grazie alla SPen : atteso un aggiornamento storico : Che la SPen del Samsung Galaxy Note 9 potesse avere una marcia in più è cosa che vi avevamo anticipato in questo precedente articolo, argomento ad oggi rimarcato dall'intervento del noto tipster Ice universe, che descrive l'accessorio come contraddistinto da un'anima, definendolo il più grande aggiornamento che la storia della serie abbia mai conosciuto. Questa nuova versione varrà abbondantemente l'attesa, in quanto prodotto che proverà quanto ...

Il Samsung Galaxy Note 9 potrebbe avere una S Pen rivoluzionaria : Continuano a susseguirsi senza sosta le indiscrezioni che provano ad anticipare alcune delle feature principali del Samsung Galaxy Note 9. Ecco l'ultima

Samsung Galaxy Note 9 potrebbe essere molto simile al predecessore : Samsung Galaxy Note 9 dovrebbe essere veramente molto simile al predecessore secondo quanto riferisce il leaker Ice universe, già in passato autore di anticipazioni interessanti sui dispositivi del produttore.

Un concept ci mostra possibili design e colori del Samsung Galaxy Note 9 : Il Samsung Galaxy Note 9 è stato il protagonista di una nuova apparizione in Rete nelle scorse ore in una serie di immagini render. Guardiamole insieme

Sorpresa SPen col Samsung Galaxy Note 9 : novità assoluta in programma : Un discorso importante quello riservato alla SPen del Samsung Galaxy Note 9, che potrebbe differire rispetto a quella del Note 8 e degli esponenti passati di rappresentanza dell'apprezzatissima serie phablet. Il pennino che equipaggerà il dispositivo dovrebbe essere dotato di una batteria dedicata, in grado di ricaricarsi una volta inserito l'accessorio nel proprio alloggiamento. Come mai una soluzione del genere? Semplice: l'idea è quella di ...

Passo in avanti per l’aggiornamento Samsung Galaxy Note 8 di giugno? Focus batteria : L'aggiornamento Samsung Galaxy Note 8 di giugno è tra noi, almeno per i modelli no brand italiani del phablet del 2017. Il firmware del corrente mese è in distribuzione via Odin e pure via OTA: quali novità porta con se? Vediamo nel dettaglio le informazioni per ora disponibili sul pacchetto. Ad attendere il nuovo adeguamento, come già specificato, sono solo i device i modelli non serigrafati dello smartphone. Per quelli a marchio Vodafone, ...

Aggiornamenti in fase di rilascio per Honor 10 - Moto X4 - ZenFone 5 - ZenFone 5Z - Huawei P10 - Huawei P10 Plus - Samsung Galaxy S9 - S9+ - A6 - A5 (2016) - Note 8 e J7 Pro : Oggi pioggia di Aggiornamenti perHonor 10, Moto X4, ZenFone 5, ZenFone 5Z, Huawei P10, Huawei P10 Plus, Samsung Galaxy S9, S9+, A6, A5 (2016), Note 8 e J7 Pro. Allora un po' curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update? L'articolo Aggiornamenti in fase di rilascio per Honor 10, Moto X4, ZenFone 5, ZenFone 5Z, Huawei P10, Huawei P10 Plus, Samsung Galaxy S9, S9+, A6, A5 (2016), Note 8 e J7 Pro proviene da ...