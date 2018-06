Gabriele Costanzo dedica un post a mamma Maria su Instagram

Blastingnews

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Personaggio molto schivo,, 26 anni, figlio adottivo diDe Filippi e Maurizio, ha stupito tutti pubblicando sul suo profilounnel quale è ritratto sorridente insieme alla celebreed accompagnandolo con poche e semplici parole che testimoniano il grande affetto e la profonda ammirazione per la padrona di casa di Canale 5.: "siamo uno la forza dell'altro" Una teneraquella diallaDe Filippi, apparsa sul profilo social del 26enne e che ha stupito i follower, in quanto il figlio della coppia-De Filippi non appare mai sui siti gossip e non ama condivideresui genitori; questa volta però ha fatto un'eccezione. La foto apparsa sulo ritrae sorridente, abbracciato dalla celebreha voluto accompagnare lo scatto con poche ma commoventi parole: ...