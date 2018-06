Francesco | «Vi racconto come vive un sordocieco»

vanityfair

(Di mercoledì 27 giugno 2018) «Passo ogni giorno dal sonoro al muto. Appena sfilo l’impianto dall’orecchio, non sento più nulla. Sono nato cieco e anche sordo. Ho iniziato a perdere l’udito durante l’adoloscenza: il periodo più difficile della mia vita».ha 37 anni ed è cieco dalla nascita. All’età di dieci anni circa ha iniziato a perdere anche l’udito e la sua condizione di vita è stata stravolta da una disabilità ancora più grave di quella con cui aveva imparato a conre. Oggida solo a Osimo e lavora alla Lega del Filo d’Oro, di cui ha presieduto a lungo il Comitato delle Persone sordocieche. In Italia le persone affette da problematiche legate sia alla vista che all’udito sono 189 mila, pari allo 0,3% della popolazione italiana. Circa 108 mila di queste, sono di fatto confinate in casa, non essendo in grado di provvedere autonomamente a se stesse a causa di ...