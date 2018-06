Daniele Bossari Fotografato con un’altra donna? Lui e Filippa smentiscono tutto con un video : Daniele Bossari e Filippa Lagerback hanno deciso di rispondere al settimanale Chi. In particolar modo, alle foto che vedono Daniele Bossari in compagnia di una donna. E se il conduttore aveva già “bollato” il tutto dicendo che si tratta di un’amica e niente più, la coppia ‘scende in campo’ a pochi giorni dalle nozze e ride sull’eventuale gossip. Nessun tradimento, anzi qualche risata: “Qui ho la gobba… ...

Daniele Bossari Fotografato con un'altra donna - replica sui social "E' solo un'amica" : A tre settimane dal matrimonio con Filippa Lagerback, il settimanale 'Chi' pubblica alcuni scatti compromettenti dell'ex gieffino in atteggiamenti equivoci con una donna.

Daniele Bossari Fotografato con un'altra donna - ma precisa : 'Non ho tradito la Lagerback' : Daniele Bossari ha tradito sua moglie Filippa Lagerback dopo appena un mese di matrimonio? E' questa la clamorosa indiscrezione che in queste ore sta facendo il giro del web e dei social, dopo le immagini che sono apparse sulle pagine della rivista 'Chi', in edicola questa settimana. Il vincitore del Grande Fratello Vip di quest'anno è stato paparazzato in compagnia di un'altra donna e gli atteggiamenti dei due in macchina hanno lasciato pensare ...

Come Fotografare il mare (e le onde) con lo smartphone : La posa in costume sugli scogli. La foto alle gambe al sole, all’ombrellone e all’orizzonte. Prima di apprestarvi anche quest’anno a realizzare le solite foto, leggete qui. Silvia Potenza, docente di fotografia e surfer, ci ha spiegato Come fotografare il mare cogliendone la migliore essenza. Anche con lo smartphone. LEGGI ANCHERun for the Ocenas, la corsa che punta i riflettori sull'inquinamento degli Oceani Le tecniche ...

Il Fotografo Federico Cannata a Cinecittà per Alta Roma : Un altro prestigioso evento a cui parteciperà il fotografo modicano Federico Cannata. Si tratta dell'evento internazionale Alta Roma

A Cuneo la Fotografa che in venti scatti racconta la passione per il tango : Due ore a passo di tango, venti immagini in digitale e un ricordo, indelebile nel tempo, che susciti l'emozione autentica del ballo dell'amore e della nostalgia. Histoiredetango "A passo di vita" è un ...

Morto sul Cervino il noto Fotografo Valerii Corcimari : L’alpinista moldavo trovato Morto sul Cervino era un fotografo molto noto. Valerii Corcimari, 61 anni, dal 2003 al 2009 è

Cervino - morto è Fotografo ex presidente : ANSA, - AOSTA, 25 GIU - Era un fotografo molto noto nel suo Paese l'alpinista moldavo trovato morto sabato mattina sul Cervino. Valerii Corcimari avrebbe compiuto 62 anni il 22 luglio. Dal 2003 al ...

Daryl Aiden - il Fotografo influencer su Instagram usava le foto stock : Il profilo Instagram di Daryl Aiden Yow Tutti influencer con le foto degli altri. Daryl Aiden Yow, un fotografo con base a Singapore, contava 104mila follower – al momento della stesura di questo articolo, sono già 101mila – ed era riconosciuto come fotografo non solo dal pubblico, ma anche da grandi marchi, prima che Mothership svelasse il suo segreto. Molte delle sue foto, sono riportati svariati esempi, ma capire il numero esatto è ormai ...

Pelè e Garrincha - mostra Fotografica a Roma : In occasione della 21esima edizione del Campionato del Mondo di Calcio Russia 2018, l’Ambasciata del Brasile in Italia promuove una mostra fotografica dedicata a due tra i più grandi calciatori verdeoro. Pelé & Garrincha è il titolo della rassegna di immagini e video che viene inaugurata il 26 giugno 2018 dalle ore 19 (vernissage su inviti) e che sarà poi visitabile (ingresso gratuito) fino al 27 luglio dalle ore 10 alle ore 17 dal ...

La storia della Fotografia di moda in mostra a Los Angeles : La fotografia di moda è sempre più di moda nell’arte contemporanea. Non c’è quindi da sorprendersi se il prestigioso Getty Museum di Los Angeles ospita una mostra dedicata alla storia della moda, accorpando il lavoro di un’ottantina di fotografi di moda, a partire dai primi anni del primo decennio del Novecento. Oltre agli scatti memorabili che hanno segnato la storia del costume dell’ultimo secolo è esposta una selezione di costumi, ...

Flash - il Premio Solinas all'ironico racconto sul mondo dei Fotografi (Video) : Nella serialità italiana mancava qualcuno che affrontasse il tema di chi, quasi sadicamente, accetta di svolgere un lavoro che richiede pazienza, inventiva e tanta passione, ovvero i fotografi. Ci ha pensato Flash a colmare questa lacuna, con un episodio pilota della durata di 25 minuti che si è accaparrato il Premio Solinas-La bottega delle Webseries, spazio riservato da Rai Fiction e da Premio Solinas per sviluppare idee destinate a nuove ...

Flash - il Premio Solinas premia l'ironico racconto sul mondo dei Fotografi (Video) : Nella serialità italiana mancava qualcuno che affrontasse il tema di chi, quasi sadicamente, accetta di svolgere un lavoro che richiede pazienza, inventiva e tanta passione, ovvero i fotografi. Ci ha pensato Flash a colmare questa lacuna, con un episodio pilota della durata di 25 minuti che si è accaparrato il Premio Solinas-La bottega delle Webseries, spazio riservato da Rai Fiction e da Premio Solinas per sviluppare idee destinate a nuove ...

“Inside North Korea” - un librone Fotografico su Pyongyang : Pubblicato da Taschen, racconta la capitale della Corea del Nord in 200 fotografie: musei, stadi, monumenti, ristoranti e i candelabri della metro The post “Inside North Korea”, un librone fotografico su Pyongyang appeared first on Il Post.