Fortnite | l' aggiornamento 4 5 introdurrà la modalità a tempo limitato Parco Giochi e le

I server di Fortnite saranno offline questa mattina per l'arrivo dell'aggiornamento 4.5 : Oggi è una giornata di novità per i numerosi giocatori del popolare Fortnite, verrà infatti pubblicato il nuovo aggiornamento 4.5 che porterà con sé alcune interessanti migliorie.Tuttavia, come al solito, ci sarà un periodo di manutenzione per i server, che andranno offline a partire dalle ore 10 proprio per l'arrivo dell'update.Come riportano i colleghi di VG247, dopo il periodo di manutenzione i giocatori potranno mettere le mani su alcune ...

Problemi Fortnite al 27 giugno : novità aggiornamento 4.5 e modalità Parco Giochi : Ci siamo, finalmente oggi 27 giugno arriva l'aggiornamento 4.5 di Fortnite. Il gioco avrà dei Problemi e quindi sarà impossibile da giocare dalle ore 9:00 in Italia. Sarà il solito periodo di tempo per permettere ad Epic Games di aggiornare il gioco e nel frattempo rilasciare il changelog con le ultime novità. Si pensava che l'aggiornamento 4.5 sarebbe uscito ieri, ma con un Tweet lo sviluppatore ha fatto sapere invece che sarà disponibile da ...

I dettagli dell'aggiornamento 4.4 di Fortnite : Bombe Puzzolenti - Demo a 8-Bit e tutte le novità : Dopo la manutenzione è tempo dell'arrivo del nuovo update di Fortnite, uno dei giochi più in voga del momento e vero re (almeno attualmente) del genere battle royale.Ecco tutte le novità dell'aggiornamento 4.4 presentate da Epic attraverso il suo sito ufficiale:Fai piazza pulita con la nuova Fialetta puzzolente in Battaglia reale oppure divertiti a Demolire oggetti con il nuovo Costruttore in Salva il mondo.Read more…

Problemi Fortnite al 19 giugno : perché non si può giocare e aggiornamento 4.4 : Anche oggi 19 giugno abbiamo i soliti Problemi Fortnite, che è offline per manutenzione dalle ore 10:00. In arrivo la Bomba Puzzolente nel gioco? Questa è la domanda che si stanno ponendo tutti i fan del titolo di Epic Games in vista del nuovo aggiornamento. I Problemi Fortnite continuano a causa dell'update 4.4 In effetti è stata proprio Epic Games a ricordare su Twitter che è previsto per oggi, martedì 18 giugno, il nuovo aggiornamento 4.4, ...

Mondiali 2018 Russia - Fortnite introduce i campi da calcio nel suo ultimo aggiornamento : I produttori del gioco infatti, in occasione della Coppa del Mondo in Russia, hanno ideato un aggiornamento basato proprio sul Mondiale. Sono stati introdotti tre campi da gioco, ognuno curato nei ...

Fortnite : un nuovo fucile d'assalto - uno stadio di calcio e altro ancora con l'aggiornamento 4.4 : Anche se siamo in pieno clima E3, Epic Games non perde tempo e svela le novità dell'aggiornamento 4.4 di Fortnite.Come segnalano puntualmente i colleghi di VG247, il nuovo update introduce alcune interessanti novità nel celebre gioco di Epic. Innanzitutto, si parte da un nuovo fucile d'assalto, il quale sarà dotato di un visore termico che sarà molto utile per scovare risorse, forzieri e nemici grazie al calore. L'arma sarà disponibile in due ...

Fortnite - le novità dell'aggiornamento 4.4/ Svelate le sfide della settimana 7 della stagione 4 : Fortnite, le novità dell'aggiornamento 4.4: sono state Svelate le sfide della settimana numero 7 della stagione 4 del videogioco sviluppato da Epic Games(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 12:12:00 GMT)

Fortnite : gli eroi cromati annunciati nell'ultimo aggiornamento non sono ancora disponibili : Nella giornata di ieri Epic Games ha reso disponibile il content update 4.3 di Fortnite, un aggiornamento che apportava modifiche e novità alle due modalità Battle Royale e Salva il Mondo.Per quanto riguarda la prima, come probabilmente saprete, sono state aggiunte le Trappole Buttafuori, mentre nella seconda era atteso l'arrivo di due eroi cromati.Stiamo parlando di Jonesy Pressofuso e Ramirez Cromo che, secondo il changelog pubblicato da Epic ...

Aggiornamento 4.3 per Fortnite oggi 5 giugno : orario - arrivano i trampolini : Fortnite lancia i trampolini con l'Aggiornamento 4.3 in uscita oggi, martedì 5 giugno 2018. Epic Games infatti ha svelato che esce oggi il Content Update 4.3 di Fortnite, con cui introdurrà gli attesissimi trampolini da utilizzare in modalità Battaglia Reale. I trampolini in Fortnite L'Aggiornamento sarà disponibile dalle 14:00 di oggi e non richiede alcuna manutenzione dei server. Questa è una buona notizia perché chiunque potrà continuare a ...

I server di Fortnite offline per l'arrivo dell'aggiornamento 4.3 : L'aggiornamento 4.3 di Fortnite sta per arrivare. L'update doveva essere pubblicato nella giornata di ieri, insieme alle Sfide della Settimana 5, ma Epic ha deciso in seguito per un rinvio. Ma niente paura! L'aggiornamento arriverà nel corso della mattinata. Come segnalano i colleghi di VG247, al momento i server risultano offline proprio per la manutenzione che prepara Fortnite, Battle Royale e Salva il Mondo, all'update.Durante la ...

Problemi Fortnite per aggiornamento 4.3 al 30 maggio : cosa cambia e novità : Sono cominciati oggi 30 maggio i nuovi Problemi Fortnite (già molti giocatori lo stanno segnalando) e conosciamo bene il motivo. Sta per arrivare l'aggiornamento 4.3, che potrebbe tra le altre cose portare per la prima volta una sorta di veicolo in Fortnite: i carrelli. Le novità della patch 4.3 di Fortnite Sono parecchie le novità che Epic Games ha apportato a Fortnite con questa patch 4.3, che potete leggere a questo indirizzo. Una delle ...

Fortnite : il prossimo aggiornamento 4.3 renderà più facile tracciare i progressi durante le Sfide della Settimana : Mentre poco fa vi riportavamo gli ultimi (grandi) risultati di Fortnite, con incassi per 296 milioni ad aprile, ecco spuntare un'interessante notizia che riguarda l'introduzione di un utile accorgimento nel gioco.Di cosa si tratta? È presto detto. Come riportato da VG247.com, Epic Games sta per pubblicare il nuovo aggiornamento 4.3 che porterà con sé alcune novità, come ad esempio un metodo che semplificherà il tracciamento dei progressi nelle ...