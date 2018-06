Fortnite | la modalità Parco Giochi è stata rinviata

Fortnite : l'aggiornamento 4.5 introdurrà la modalità a tempo limitato Parco Giochi e le Pistole Doppie : Questa mattina i server di Fortnite, dalle ore 10, risultano offline per la consueta manutenzione in vista del nuovo aggiornamento, che dovrebbe essere disponibile intorno alle ore 14. Nell'attesa, Epic Games ha pubblicato una lunghissima lista con tutte le novità dell'update 4.5, che potete leggere per intero sul sito ufficiale. Vi segnaliamo l'arrivo delle Pistole Doppie, della modalità a tempo Parco Giochi e di novità anche per la modalità ...

Problemi Fortnite al 27 giugno : novità aggiornamento 4.5 e modalità Parco Giochi : Ci siamo, finalmente oggi 27 giugno arriva l'aggiornamento 4.5 di Fortnite. Il gioco avrà dei Problemi e quindi sarà impossibile da giocare dalle ore 9:00 in Italia. Sarà il solito periodo di tempo per permettere ad Epic Games di aggiornare il gioco e nel frattempo rilasciare il changelog con le ultime novità. Si pensava che l'aggiornamento 4.5 sarebbe uscito ieri, ma con un Tweet lo sviluppatore ha fatto sapere invece che sarà disponibile da ...

Fortnite : in arrivo la modalità Playground : Fortnite è senza dubbio un gioco di grande successo, tuttavia se non ha mai avuto un tutorial per far fare le ossa ai nuovi arrivati, sembra che tutto questo stia per cambiare.Come riporta Gamingbolt, Epic Games ha annunciato che presto Fortinite riceverà la modalità Playground, stiamo parlando di una modalità più rilassata in cui i giocatori possono mettere a punto strategie, costruire, giocare con gli amici e tornare in gioco immediatamente ...

Fortnite : in arrivo la modalità a tempo limitato Parco Giochi : Dopo l'ormai classico leak per quanto riguarda le sfide della settimana 9 della stagione 4, torniamo a parlare di Fortnite e in particolare di una nuova modalità a tempo limitato in arrivo già questa settimana.Come segnalato da Fortnite Intel, il messaggio in-game è stato aggiornato confermando l'imminente arrivo della modalità Playground, Parco Giochi. La modalità in questione sarà già disponibile nel corso di questa settimana ma cosa possiamo ...

Fortnite si prepara per la modalità Parco Giochi - presto disponibile? : Siamo quasi giunti al primo anniversario di Fortnite, il Battle Royale curato dai ragazzi di Epic Games: tante le cose che sono cambiate dall'arrivo in early access del gioco sulla scena videoludica, e innumerevoli sono stati gli utenti provenienti da tutto il mondo che hanno preso parte ad almeno uno dei milioni di match avviati negli ultimi (circa) dodici mesi. Un'evoluzione lenta ma costante quella di Fortnite, e che ovviamente non accenna ...

Scoperte in Fortnite 2 nuove modalità a tempo : Tactics Showdown e Ground Game : Fortnite con l'aggiornamento 4.4 ha introdotto la Fialetta Puzzolente in Battaglia Reale e un nuovo Costruttore Demolitore (Demo 8 bit) in Salva il Mondo. Queste però non sono le uniche novità del gioco, gli utenti hanno subito verificato tutti i file di gioco e in questo modo hanno scoperto una serie di riferimenti a due nuove modalità a tempo che potrebbero essere lanciate a breve. Le nuova modalità tattiche di Fortnite Le due nuove modalità ...

Fortnite : scoperte due nuove modalità a tempo limitato - Tactics Showdown e Ground Game : Nella giornata di ieri, come saprete, Epic Games ha reso disponibile il Content Update 4.4 di Fortnite che ha aggiunto al popolare titolo interessanti novità.Ma, a quanto pare, la patch pubblicata nascondeva delle informazioni che sono state puntualmente scoperte dai dataminer e che riguardano due nuove modalità a tempo limitato.Come riporta Fortnite Intel, si tratta delle modalità Tactics Showdown e Ground Game che si focalizzeranno sulla ...

Fortnite : Epic rimuove i fucili d'assalto con mirino dalla modalità Sfida tra Cecchini v3 : La modalità a tempo Sfida tra Cecchini v3 è attualmente disponibile in Fortnite ma con l'ultimo aggiornamento pubblicato da Epic Games sono state applicate alcune modifiche alla modalità che potrebbero rivoluzionarne le meccaniche.Sono stati infatti rimossi da Sfida tra Cecchini v3 tutti i fucili d'assalto con mirino, dato che probabilmente gli sviluppatori hanno considerato che queste armi stonassero con le meccaniche della modalità. È invece ...

Fortnite rinvia la modalità Parco Giochi - ormai certo su Nintendo Switch : Fortnite Battle Royale ha rinviatola modalità Parco Giochi e il ritardo è stato reso noto anche da Epic Games. Con l’ultimo aggiornamento di Fortnite di martedì 5 giugno è arrivato il content update per Battle Royale e Salva il Mondo, ma non c’era la modalità Parco Giochi molto apprezzata dai numerosissimi giocatori grazie alla presenza del respawn. Fortnite praticamente sicuro su Nintendo Switch Epic Games attraverso Reddit ha spiegato che ...

Fortnite Battle Royale : rinviata la modalità Parco Giochi : Il popolare Fortnite si è aggiornato ultimamente, nella giornata di ieri è stato reso disponibile il content update per Battle Royale e Salva il Mondo, ma come avrete sicuramente notato la modalità Parco Giochi non ha fatto il suo ritorno nel gioco.Come riportano i colleghi di VG247, si tratta di una modalità molto apprezzata dai numerosissimi giocatori di Fortnite, per la presenza del respawn, assente nel resto del gioco.Epic Games, ha ...

Fortnite : disponibile il content update 4.3 - ecco le novità per le modalità Battle Royale e Salva il Mondo : Arrivano ottime notizie per i tantissimi giocatori impegnati nel popolare Fortnite, infatti Epic Games ha da poco pubblicato il content update 4.3.Come segnalano i colleghi di VG247, il nuovo aggiornamento introduce novità per tutte e due le modalità del gioco, Battle Royale e Salva il Mondo. I giocatori di Battaglia Reale, hanno ora a disposizione le Trappole Buttafuori (Trampolini), con le quali potranno effettuare grandi salti, ma si potranno ...

Fortnite : la nuova modalità competitiva Duello Blitz mette in palio 20.000 V-Buck : Epic Games ha lanciato oggi una nuova modalità competitiva per Fortnite, Duello Blitz, che sarà disponibile per un tempo limitato e i cui risultati saranno aggregati in dettagliate classifiche che premieranno i migliori giocatori di ogni regione.Le ricompense saranno di migliaia e migliaia di V-Buck quindi è lecito aspettarsi una fortissima competizione alle prese con questa modalità. Epic ha inoltre applicato alcune modifiche alla classica ...

Fortnite : la modalità Close Encounters LTM con fucili a pompa e jetpack inizia oggi : Epic Games continua ad arricchire il suo apprezzato Fortnite e, con il prossimo aggiornamento 4.3, introdurrà alcune interessanti novità. Ma prima dell'arrivo di un nuovo update vi segnaliamo l'inizio della modalità Close Encounters LTM.Come riporta VG247.com, oggi, 25 maggio, prende il via la Close Encounters LTM, la nuova modalità con fucili a pompa e i jetpack recentemente introdotti.In questa modalità lo Storm Circle si muoverà molto più ...

Fortnite : finalmente disponibile il Jetpack insieme alla modalità a tempo Oro massiccio v2 : Come vi avevamo anticipato questa mattina, Fortnite accoglie finalmente i Jetpack in seguito all'aggiornamento settimanale reso disponibile da poco da Epic Games.Come segnalano i colleghi di VG247, i Jetpack non sono l'unica novità introdotta con il nuovo update, infatti in Fortnite Battle Royale arriva anche la modalità a tempo Oro massiccio v2 ("100% armi leggendarie! Ora anche con fucile pesante e Vampafucile leggendario!")Da segnalare anche ...