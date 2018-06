Formula 1 | GP Austria Sebastian Vettel | tra voglia e necessità di riscattarsi subito

Formula 1 - gli orari del GP dell'Austria in tv : Non solo tv: il liveblog della gara in tempo reale su sito e l'app di Sky Sport Con il nostro Live blog vi porteremo nel circuito per farvi vivere da vicino le grandi emozioni del weekend: cronaca, ...

Formula1 - la guida tecnica completa al GP d'Austria : Dopo il GP di Francia che ha visto vincitore Hamilton il Circus si sposta in Austria sul tracciato di proprietà della Red Bull. La classifica del mondiale è nuovamente cambiata con il pilota inglese ...

Formula 1 - GP Austria. Il sogno di Vittorio - da Austria '75 a Monza : 17 agosto 1975 Gran Premio d'Austria, Osterreichring , ora RedBullRing, Vittorio Brambilla vince la sua prima e unica gara in Formula 1. In pole parte Niki Lauda con la Ferrari che ha già quattro ...

F1 - GP Austria - la Force India festeggia le 200 gare in Formula 1 : 'Questo sport non sarebbe lo stesso senza di noi' : F1 - GP Austria, la Force India festeggia le 200 gare in Formula 1: 'Questo sport non sarebbe lo stesso senza di noi' 5.00 / 5 , 100.00%, 1 vote

Formula 1 - GP Austria. Tra successi e tragedie la grande storia di Zeltweg : Il primo GP d'Austria si svolse nel 1964, sul perimetro dell' aeroporto militare di Zeltweg , un semplice disegno a "L" con 4 rettilinei e delle curve di raccordo. Il fondo era molto sconnesso e si ...