Formula 1 | gli orari del GP dell' Austria in tv

Formula 1. Sky Spy : dal boss al manager - dalla voglia di scommettere al rischio zero : La maggior parte sono stati assunti provenendo da altri contesti, percependo stipendi che nel mondo 'ordinario' non prendono neanche amministratori delegati di grandi aziende. Quindi l'obiettivo ...

Emerson Fittipaldi a Gardaland con la famiglia - l’ex pilota commenta tra F1 e Formula E : Emerson Fittipaldi, storico campione di Formula 1, si è concesso una giornata di relax a Gardaland con la moglie Rossana e i due figli Emerson Jr di 11 anni e Vittoria di 7 Accompagnato dalla famiglia, il pilota ha voluto provare le attrazioni più adrenaliniche del Parco tra cui Raptor e Shaman, ma anche Mammut, Kung Fu Panda Master, Colorado Boat, Fuga da Atlantide… per finire a Peppa Pig Land, la novità 2018. Fittipaldi ha approfittato ...

Formula 1 : gli orari delle repliche del GP di Francia : Come rivedere il GP Francia 2018 su Sky Si parte ale 19 di domenica 24 giugno su Sky Sport 1 e Sky Sport F1 HD, canale 207. Sempre sul 207, altro appuntamento sia all'01.00 che alle 03.00. Come ...

Diretta/ Formula 1 Gp Francia 2018 - F1 streaming video SKY gara live : tutti sulla griglia di partenza - via! : Diretta Formula 1 F1 gara live Gp Francia 2018 Le Castellet: ordine d'arrivo, vincitore e podio dell'ottava gara della stagione

Formula 1 - la griglia di partenza del GP di Francia : Nelle qualifiche di Le Castellet, in Francia, la pole position è di Lewis Hamilton : sarà il pilota della Mercedes a scattare davanti a tutti nel Gran Premio al Paul Ricard , ottava prova del ...

Formula 1 Francia - la griglia di partenza : Hamilton rialza la testa - Vettel non entusiasmante : Formula 1 Francia – Continua il programma di Formula 1, prossimo appuntamento in Francia, qualifiche che hanno regalato emozioni. Lewis Hamilton torna a spingere grazie al motore nuovo e conquista una super pole position, 1:30.029, una prestazione assurda che non lascia scampo ai propri avversari. In seconda posizione Bottas, niente da fare per Sebastian Vettel, che deve accontentarsi della seconda fila, da dove scatterà insieme a Max ...

Formula 1 - GP Francia. Vettel dopo le libere : 'Pista complicata - devo migliorare sul giro secco' : "Credo che tutto sommato non è la pista più entusiasmante del campionato, è complicata in alcuni punti a livello tecnico". Sebastian Vettel ammette di non amare il nuovo tracciato del Paul Ricard ma ...