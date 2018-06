Flavio Briatore blocca Elisabetta Gregoraci verso il Grande Fratello Vip

GFVip - Elisabetta Gregoraci prima a varcare la porta rossa. Il no di Flavio Briatore : «Blocca la trattativa» : ROMA ? Con la prossima stagione televisiva arriverà la nuova edizione del Grande Fratello Vip, che nelle prime due edizioni in casa Mediaset ha raccolto buoni risultati di ascolto. Gli...

“Non puoi”. Il secco no di Briatore alla Gregoraci. Glielo ha vietato Flavio (dopo l’addio) : per Eli è un vero disastro : Proseguono le indiscrezioni e i rumors intorno a uno dei programmi televisivi più seguiti degli ultimi quindici anni. Stiamo parlando del Grande Fratello, in particolare della versione Vip, che il proggimo anno compirà tre anni. Il reality show andrà in onda a ottobre su Canale 5 con la conduzione della confermatissima Ilary Blasi spalleggiata dall’opinionista Alfonso Signorini. Iva Zanicchi che pure era interessata, ha detto no per la ...

Grande Fratello Vip - Flavio Briatore blocca l'ex moglie Elisabetta Gregoraci : la voce di Chi - perché non la vuole in tv : L'avventura di Elisabetta Gregoraci verso la prossima edizione del Grande Fratello Vip potrebbe finire prima ancora di cominciare. Gli autori del reality sono a caccia di nuovi vip da inserire nel ...

Flavio Briatore contro il reddito di cittadinanza : "Una follia - paghi la gente che sta sul divano" : Flavio Briatore senza freni. L'ex manager di Formula Uno parla del nuovo esecutivo Lega-5 stelle ai microfoni de La Zanzara su Radio 24, e spiega tutti i punti del contratto di governo che non lo convincono. A partire da uno dei punti cardine, il reddito di cittadinanza:"Mi sembra una follia vera. Per me è una follia perché paghi la gente che sta sul divano. Sul divano ci sono già gratis, poi addirittura li paghi. ...

Flavio BRIATORE/ “Dolore per la separazione da Elisabetta Gregoraci? La cosa più importante è..." : FLAVIO BRIATORE: “Elisabetta Gregoraci? Nessun problema con la separazione”. Il manager ha parlato a La Zanzara anche di politica: “Roma peggio di Nairobi”. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 20:35:00 GMT)

“Flavio Briatore?!”. Caterina Balivo - viene fuori solo ora : “È successo”. Allerta rossa : lo spread del gossip ai massimi livelli : Il gossip è di quelli importanti e la fonte, una di quelle che di solito ha sempre l’imbeccata giusta. È successo durante l’ultima puntata di Detto Fatto quando Giovanni Ciacci, istrionico capo tutor del programma fresco del successo ottenuto a Ballando con le stelle, il programma condotto e diretto da Milly Carlucci, ha sganciato un’autentica bomba che ha fatto saltare sulla sedia tutti. Ciacci nel dettaglio ha detto: «Caterina è ...

“Quanto è cresciuto!”. Nathan Falco ed Elisabetta Gregoraci - primo bagno da Flavio Briatore. Il figlio della coppia gioca in spiaggia e i paparazzi sono tutti per lui : Una rottura che aveva fatto clamore quella tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. Dopo undici anni di matrimonio e un figlio insieme, Nathan Falco, i due hanno deciso di fare un passo indietro e poco prima dello scorso Natale hanno firmato la separazione dagli avvocati. ”Cose che succedono” aveva detto Elisabetta Gregoraci ai microfoni di Valerio Staffelli. Sottolineando che può accadere anche dopo ben 12 anni di amore, ...

Elisabetta Gregoraci - fuga d'amore in Toscana : la nuova fiamma dopo Flavio Briatore : dopo la separazione da Flavio Briatore , sembra che oltre al figlio Nathan Falco ci sia un altro uomo nella vita di Elisabetta Gregoraci . La bella showgirl è stata vista in compagnia di Francesco ...