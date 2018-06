Fisco | ok Cdm a proroga termine e-fatturazione per benzinai

sportfair

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Roma, 27 giu. (AdnKronos) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Giovanni Tria, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli, ha approvato un decreto legge che introduce disposizioni urgenti relativamente agli obblighi dielettronica per le cessioni di carburante. E’ quanto si legge in una nota del Consiglio dei ministri aldella riunione.In particolare, il provvedimento rinvia al primo gennaio 2019 l’entrata in vigore dell’obbligo, previsto dalla legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), dellaelettronica per la vendita di carburante a soggetti titolari di partita Iva presso gli impianti stradali di distribuzione, in modo da uniformarlo a ...