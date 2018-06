Fisco : Commercialisti - bene rinvio e-fatturazione per carburanti - gradualità : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “L’annunciato rinvio della fatturazione elettronica per gli operatori della filiera dei carburanti è un fatto molto positivo. Da mesi affermiamo che un passaggio così delicato per il Fisco italiano va gestito in maniera ragionevole e graduale, senza pericolose accelerazioni. La decisione dell’esecutivo recepisce queste nostre preoccupazioni”. Ad affermarlo in una nota è il presidente del ...

Fisco : commercialisti Milano - bene rinvio obbligo fatturazione elettronica : Roma, 25 giu. (AdnKronos) – Il rinvio dell’obbligo di fatturazione elettronica per le vendite di carburanti annunciato poche ore fa dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, viene giudicato positivamente dalla categoria dei commercialisti di Milano. ‘Quello di oggi è un segnale forte ‘ dichiara Marcella Caradonna, Presidente dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili di ...

Fisco : commercialisti Milano - bene rinvio obbligo fatturazione elettronica : Roma, 25 giu. (AdnKronos) – Il rinvio dell’obbligo di fatturazione elettronica per le vendite di carburanti annunciato poche ore fa dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, viene giudicato positivamente dalla categoria dei commercialisti di Milano. ‘Quello di oggi è un segnale forte ‘ dichiara Marcella Caradonna, Presidente dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili di ...

Fisco : Ag. Entrate e Commercialisti - in regioni tavoli congiunti per più dialogo : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – Più dialogo, più collaborazione: nasce all’insegna di questi obiettivi la piattaforma comune tra Agenzia delle Entrate e dottori Commercialisti per favorire il confronto tra amministrazione e professionisti. Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, e il presidente del Consiglio nazionale dei dottori Commercialisti e degli esperti contabili, Massimo Miani, si legge in una nota, ...