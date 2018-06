Fiorentina | il sogno Europa sempre più concreto | anticipato il ritiro!

Fiorentina - il calciomercato impazza : il sogno di Corvino - il dopo-Badelj e la suggestione in attacco : Fiorentina alle prese con diverse trattative importanti di calciomercato in vista della prossima annata, Pioli punta all’Europa senza mezzi termini La Fiorentina intende compiere un altro step verso l’alto, dopo la stagione tutto sommato positiva appena conclusa. Con mister Pioli al timone, si può e si deve puntare all’Europa nella prossima stagione, ma per farlo si sa, servono innesti dal mercato di un certo spessore. Corvino, ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Napoli da sogno - sorpresa di Parma e Fiorentina - i nomi per il Torino : Calciomercato Serie A, tutte LE trattative DEL giorno – trattative di Calciomercato sempre più calde, oggi movimenti molto importanti. Il Calciomercato del Torino entra nel vivo, in particolar modo a tenere banco sono le mosse del presidente Cairo che ha dimostrato tutta l’intenzione di rinforzare la rosa, la prima mossa è stata veramente importante con il ritorno di Bruno Peres, l’esterno può sicuramente rappresentare l’arma in più per ...

Calciomercato Fiorentina - Badelj saluta : 'Scelta difficile - ma ho bisogno di mettermi alla prova' : Quattro stagioni alla Fiorentina, per un'esperienza ora giunta al termine. Milan Badelj è in scadenza, il 30 giugno finirà il suo rapporto con i viola. E il centrocampista classe 1989 non ha ...

Tutti pazzi per Chiesa : sogno di Inter e Napoli - Monchi tratta con la Fiorentina : Come riportato dalla Gazzetta dello Sport , il direttore sportivo giallorosso Monchi vuole essere aggiornato dalla società viola su eventuali trattative per Chiesa, dall'Italia e dall'estero. L'...

Fiorentina-Napoli 3-0 La tripletta di Simeone spezza il sogno di Sarri. Juve a +4 Classifica|Torino-Lazio 0-0 : Il Cholito procura il rosso di Koulibaly dopo appena 8 minuti. I sarriani in dieci faticano a sviluppare il consueto gioco e l’argentino li punisce tre volte. Napoli ora -4 dalla Juve

Fiorentina-Napoli 0-0 | Diretta titolari per non infrangere il sogno : Va in scena allo stadio Artemio Franchi di Firenze la seconda delle due grandi sfide scudetto di giornata dopo Inter-Juventus di ieri sera; i padroni di casa, reduci dalla brutta sconfitta di...